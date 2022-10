Un tribunal du Myanmar déclare que le dernier procès pour corruption de Suu Kyi se poursuivra

BANGKOK (AP) – Un tribunal du Myanmar dirigé par l’armée a décidé mardi que le dernier procès pour corruption de la dirigeante déchue du pays, Aung San Suu Kyi, se poursuivrait après avoir constaté que les procureurs avaient fourni suffisamment de preuves pour soutenir son inculpation.

Suu Kyi, qui a été arrêtée lorsque l’armée a pris le pouvoir de son gouvernement élu en février de l’année dernière, a depuis été inculpée d’un total de 12 chefs d’accusation en vertu de la loi anti-corruption, chacun passible de 15 ans de prison et d’une amende. Les affaires de corruption font partie des nombreuses accusations portées par l’armée contre elle.

Les groupes de défense des droits et les partisans de Suu Kyi affirment que les accusations portées contre elle sont politiquement motivées et une tentative de la discréditer et de légitimer la prise du pouvoir par l’armée tout en l’empêchant de retourner à la politique.

Suu Kyi a déjà été condamnée à 26 ans d’emprisonnement après avoir été reconnue coupable d’importation et de possession illégales de talkies-walkies, de violation des restrictions relatives aux coronavirus, d’infraction à la loi sur les secrets officiels du pays, de sédition, de fraude électorale et de sept autres chefs de corruption.

L’affaire examinée mardi par le tribunal concernait cinq chefs d’accusation de corruption contre elle et l’ancien président Win Myint liés à la location, à l’achat et à l’entretien d’un hélicoptère par un troisième membre du cabinet de son ancien gouvernement. Suu Kyi était le chef du gouvernement de facto, portant le titre de conseiller d’État.

Le journal officiel Global New Light of Myanmar a rapporté en décembre que la Commission anti-corruption avait découvert qu’elle et Win Myint avaient abusé de leur pouvoir et causé une perte de fonds et de biens publics en négligeant de suivre les réglementations financières en accordant l’autorisation à l’époque. Le ministre du Bien-être, des Secours et de la Réinstallation, Win Myat Aye, louera et achètera un hélicoptère.

Win Myat Aye est actuellement ministre des Affaires humanitaires et de la Gestion des catastrophes au sein du gouvernement d’unité nationale, un groupe d’opposition qui prétend être l’administration parallèle légitime du pays. Il est très populaire mais l’armée l’a déclaré « groupe terroriste ».

Un responsable juridique au courant de la procédure judiciaire de mardi a confirmé que Suu Kyi et Win Myint avaient plaidé non coupables après avoir été officiellement inculpés de cinq chefs d’accusation de corruption. Le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’est pas autorisé à divulguer des informations, a déclaré qu’ils semblaient être en bonne santé.

L’acte d’accusation fait suite à la présentation de l’accusation par l’accusation. Avec l’acceptation de l’acte d’accusation par le tribunal, le tribunal entendra les arguments de la défense dans les semaines à venir, y compris le réinterrogatoire des témoins à charge.

En vertu de la loi du Myanmar, un juge peut ordonner la fin d’un procès après que l’accusation a présenté son dossier s’il est jugé qu’il n’est pas fondé. Cette première phase est à peu près similaire à un processus de grand jury en droit anglo-américain. Si le juge juge la thèse de l’accusation crédible, le procès se poursuit dans une deuxième phase au cours de laquelle la défense présente sa thèse et un verdict est rendu.

Les procès de Suu Kyi se sont déroulés dans une salle d’audience construite à cet effet dans la prison principale de la périphérie de la capitale, Naypyitaw. Les audiences sont fermées aux médias et au public et parce que les avocats de Suu Kyi ont reçu des ordres de bâillon l’année dernière, ils ne sont pas autorisés à divulguer les détails de la procédure.

La prise de contrôle de l’armée en 2021 s’est heurtée à de nombreuses manifestations non violentes que les forces de sécurité ont tenté d’écraser avec une force létale, déclenchant finalement une résistance armée importante menant à ce que certains experts des Nations Unies ont qualifié de guerre civile.

Grant Peck, l’Associated Press