Un tribunal du Myanmar condamne l’ex-législateur à 173 ans de prison

BANGKOK (AP) – Un tribunal du Myanmar dirigé par l’armée a reconnu coupable de terrorisme un ancien législateur du parti de la dirigeante déchue Aung San Suu Kyi et lui a infligé une peine de 148 ans de prison, ce qui, ajouté aux condamnations antérieures, porte sa peine de prison totale à 173. ans, a déclaré mercredi une personne proche du dossier.

La peine prononcée lundi par Win Myint Hlaing, 52 ans, semble être la plus longue infligée à un membre du gouvernement et du parti de Suu Kyi détenu après le coup d’État militaire du 1er février 2021. Cependant, les autorités ont exécuté au moins quatre militants politiques qui ont été condamnés. sur des accusations de terrorisme.

Un communiqué du parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi en mai indiquait que 917 responsables et membres du parti avaient été arrêtés et 701 étaient toujours détenus par l’armée. Suu Kyi, qui a été arrêté le jour où l’armée a pris le pouvoir, a déjà été reconnu coupable de plusieurs chefs d’accusation et condamné à 26 ans de prison. Ses partisans affirment que les accusations ont été fabriquées pour la discréditer et l’empêcher de participer aux prochaines élections, ce que l’armée a promis en 2023.

Win Myint Hlain a remporté l’élection au parlement local de la région de Magway, au centre du Myanmar, en 2015, mais n’a pas participé aux élections de 2020. Il a participé à des manifestations anti-militaires avant d’être arrêté dans le canton de Yaksawk, dans l’est de l’État de Shan, en novembre de l’année dernière.

Sa maison dans le canton de Taungdwingyi à Magway a été saisie par les forces de sécurité un jour après son arrestation, forçant sa famille à fuir.

Les médias d’État contrôlés par l’armée ont déclaré que Win Myint Hlaing avait collecté des armes et des munitions et soutenu une force de défense locale qui a visé un bureau d’éducation, des banques et des postes de police avec des attentats à la bombe dans sa lutte contre l’armée.

Ils ont également déclaré qu’il avait organisé un autre groupe de défense local dans sa région appelé Beikthanoe People’s Defence Force, qui aurait mené plus de deux douzaines d’attaques impliquant des incendies criminels, des attentats à la bombe et des assassinats.

Les procès politiques au Myanmar sont pratiquement tous fermés, de sorte que les preuves utilisées pour le condamner ne sont pas connues.

Un tribunal de Magway a déclaré lundi Win Myint Hlain coupable de huit infractions en vertu de la loi antiterroriste et l’a condamné à 148 ans, a déclaré une personne proche de la procédure judiciaire qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat par crainte d’être arrêtée. Certains des incidents pour lesquels il a été condamné ont eu lieu alors qu’il était déjà en prison, a déclaré la personne.

Win Myint Hlain avait déjà été condamné en mars, avril et juin par un tribunal pénitentiaire pour cinq délits d’incitation et de terrorisme, pour lesquels il a été condamné à des peines totales de 25 ans. Les détenus de longue durée de la prison de Magway, dont Win Myint Hlaing, sont enchaînés, a déclaré une personne connaissant la prison.

La prise de pouvoir par l’armée a empêché le parti de Suu Kyi de reprendre ses fonctions pour un deuxième mandat de cinq ans après avoir remporté une victoire écrasante aux élections générales de 2020. La prise de contrôle par l’armée s’est heurtée à de nombreuses manifestations non violentes qui ont été réprimées par les forces de sécurité avec une force létale, déclenchant une résistance armée que certains experts de l’ONU ont qualifiée de guerre civile.

Les arrestations par le gouvernement militaire de nombreux dirigeants du parti pourraient paralyser ses tentatives de défier l’armée dans de nouveaux scrutins. Les accusations portées contre eux incluent la trahison, la corruption, l’incitation, le terrorisme et le non-respect des réglementations sur les coronavirus.

Grant Peck, l’Associated Press