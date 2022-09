Un tribunal du Myanmar condamne la dirigeante déchue Aung San Suu Kyi à 3 ans de prison pour fraude électorale

Un tribunal du Myanmar a condamné vendredi la dirigeante déchue Aung San Suu Kyi à trois ans de prison avec travaux forcés après l’avoir reconnue coupable de fraude électorale, ajoutant une peine de prison supplémentaire aux 17 ans qu’elle purge déjà pour d’autres infractions poursuivies par le gouvernement militaire.

Le dernier verdict a également des conséquences politiques potentiellement importantes pour le parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi en soutenant les menaces explicites du gouvernement de le dissoudre avant une nouvelle élection que l’armée a promise pour 2023.

Le parti de Suu Kyi a remporté les élections générales de 2020 dans une victoire écrasante, mais l’armée a pris le pouvoir en février suivant et l’a empêchée d’exercer un deuxième mandat de cinq ans. L’armée soutient qu’elle a agi en raison d’une fraude présumée généralisée dans les sondages, bien que les observateurs électoraux indépendants n’aient trouvé aucune irrégularité majeure.

Certains détracteurs du général principal Min Aung Hlaing, qui a dirigé la prise de pouvoir et est maintenant le plus haut dirigeant du Myanmar, pensent qu’il a agi parce que le vote a contrecarré ses propres ambitions politiques.

La saisie par l’armée a provoqué de vastes manifestations pacifiques qui ont été réprimées par une force létale, déclenchant une résistance armée que certains experts de l’ONU qualifient désormais de guerre civile.

Suu Kyi, 77 ans, avait déjà été condamnée à 17 ans de prison pour importation et possession illégales de talkies-walkies, violation des restrictions sur les coronavirus, sédition et cinq chefs de corruption. De nombreux membres de premier plan de son parti et de son gouvernement ont également été emprisonnés, tandis que d’autres se cachent ou ont fui à l’étranger.

Des manifestants soutenant Aung San Suu Kyi défilent le 6 décembre 2021 à Yangon, au Myanmar, après qu’un tribunal du pays dirigé par l’armée l’a reconnue coupable d’accusations, notamment d’incitation à des troubles publics. Cette condamnation était la première d’une série d’affaires que l’armée a intentées contre le chef déchu depuis un coup d’État en février 2021. (Reuters)

Les partisans de Suu Kyi et des analystes indépendants affirment que toutes les accusations portées contre elle sont politiquement motivées et une tentative de la discréditer et de légitimer la prise du pouvoir par l’armée tout en l’empêchant de retourner à la politique.

Un responsable judiciaire anonyme a annoncé le verdict

La décision rendue vendredi par le tribunal spécial de la prison de la capitale, Naypyitaw, a été transmise par un responsable judiciaire qui a insisté sur l’anonymat de peur d’être puni par les autorités, qui ont restreint la diffusion d’informations sur les procès de Suu Kyi. Il a dit que tous les accusés semblaient en bonne santé.

Il a déclaré que le président déchu Win Myint et l’ancien ministre du bureau du président, Min Thu, tous deux coaccusés dans l’affaire de fraude électorale, ont chacun été condamnés à trois ans de prison. Tous trois ont été condamnés à des peines de prison avec travaux forcés, une catégorie de peine distincte des travaux forcés pouvant impliquer des activités légères en atelier. Les avocats déposeront des recours dans les prochains jours, a-t-il ajouté.

L’accusation de fraude électorale contre Suu Kyi a été déposée en novembre par la commission électorale, dont les membres ont été remplacés par l’armée après avoir pris le pouvoir.

Elle a accusé Suu Kyi et ses collègues d’avoir violé les dispositions de la constitution en influençant prétendument l’ancienne commission.

Des personnes déplacées du Myanmar sont vues près de la rivière Moei à Mae Sot, en Thaïlande, le 5 février 2022. La Thaïlande a renvoyé au Myanmar des milliers de personnes fuyant l’escalade de la violence dans leur pays d’origine. (The Associated Press)

La commission nommée par l’armée les a accusés d’être “impliqués dans les processus électoraux, la fraude électorale et les actions anarchiques” liées à l’élection.

La commission a affirmé avoir trouvé plus de 11 millions d’irrégularités dans les listes électorales qui auraient pu permettre aux électeurs de voter plusieurs fois ou de commettre d’autres fraudes.

L’avenir du parti de Suu Kyi incertain

Thein Soe, le nouveau chef de la commission électorale, a déclaré que son agence envisagerait de dissoudre le parti de Suu Kyi, l’accusant d’avoir travaillé illégalement avec le gouvernement pour se donner un avantage aux urnes.

Les médias d’État ont rapporté après une réunion il y a deux mois du Conseil national de défense et de sécurité au pouvoir que 2 417 responsables avaient été poursuivis pour ne pas avoir supervisé les processus électoraux et que des mesures étaient en cours pour poursuivre les électeurs qui ont voté plus d’une fois.

La commission électorale a également averti que le parti de Suu Kyi serait dissous s’il ne soumettait pas ses comptes financiers et ses dépenses pour inspection. La commission a déclaré qu’elle examinait les partis politiques pour voir s’ils maintenaient et utilisaient des fonds conformément à la loi.

Le membre de la Commission, Khin Maung Oo, a déclaré que l’examen du parti de Suu Kyi serait retardé parce que certains de ses officiers avaient été arrêtés et que d’autres étaient entrés dans la clandestinité. Les responsables du parti qui ont échappé à l’arrestation ont déclaré l’année dernière qu’ils ne reconnaissaient pas la commission nommée par l’armée et que ses déclarations étaient illégales.

Dans le cadre de procédures distinctes, Suu Kyi est jugée pour violation de la loi sur les secrets officiels, passible d’une peine maximale de 14 ans, et de sept chefs d’accusation de corruption, passibles chacun d’une peine maximale de 15 ans.

Bien qu’il y ait peu de soutien pour la prise de pouvoir de l’armée et le scepticisme quant à ses revendications, ils n’étaient pas les seuls à critiquer l’élection, avant même que le vote n’ait lieu.

Le problème fondamental de la démocratie birmane est que la constitution du pays de 2008, rédigée sous un précédent gouvernement dirigé par l’armée, réserve 25 % des sièges au parlement à des responsables militaires non élus et accorde le contrôle militaire des ministères clés du gouvernement.

REGARDER : Le Myanmar vacille dans la guerre civile : Les troubles au Myanmar pourraient dégénérer en guerre civile Deux mois après le coup d’État militaire au Myanmar et les manifestations qui ont suivi, plus de 500 personnes sont mortes et certains craignent que la situation ne dégénère en guerre civile.

Des groupes de défense des droits indépendants avaient critiqué la privation du droit de vote de la minorité ethnique musulmane Rohingya et l’annulation du vote dans certaines régions sous le premier gouvernement de Suu Kyi. La commission électorale avait cité les dangers des combats entre les forces gouvernementales et les guérilleros des minorités ethniques, mais les critiques ont suggéré que certains domaines étaient sélectionnés pour annulation parce qu’ils étaient certains d’élire des législateurs de partis non alliés à Suu Kyi.

Un manque de transparence a soulevé des questions sur l’impartialité de la commission, qui a été nommée par le gouvernement de Suu Kyi.

Les groupes de défense des droits de l’homme et d’autres observateurs étaient également préoccupés par la répression continue par son gouvernement des droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique, notamment l’arrestation et la détention arbitraires d’acteurs et de militants de la société civile.