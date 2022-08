Un tribunal du Maryland décide que le tireur d’élite de la région de DC sera condamné à nouveau

ANNAPOLIS, Md. (AP) – La plus haute cour du Maryland a statué que le tireur d’élite de la région de Washington, DC, Lee Boyd Malvo, doit être condamné à nouveau, en raison des décisions de la Cour suprême des États-Unis concernant les protections constitutionnelles des mineurs prises après que Malvo a été condamné à six peines d’emprisonnement à perpétuité sans le possibilité de libération conditionnelle

Dans sa décision 4-3, cependant, la Cour d’appel du Maryland a déclaré qu’il était très peu probable que Malvo soit jamais libéré, car il purge également des peines à perpétuité distinctes pour des meurtres en Virginie.

“En pratique, cela peut être une question académique dans le cas de M. Malvo, car il devrait d’abord obtenir une libération conditionnelle en Virginie avant même que ses peines consécutives à perpétuité dans le Maryland ne commencent”, a écrit le juge Robert McDonald dans l’opinion majoritaire publiée vendredi. .

McDonald a écrit qu’il n’appartient finalement pas à la Cour d’appel de décider de la peine appropriée pour Malvo, ou s’il devrait un jour être libéré de ses peines dans le Maryland.

«Nous estimons seulement que le huitième amendement exige qu’il reçoive une nouvelle audience de détermination de la peine au cours de laquelle le tribunal de détermination de la peine, désormais conscient des principes élucidés par la Cour suprême, est en mesure d’examiner s’il est ou non constitutionnellement éligible à la perpétuité sans libération conditionnelle en vertu de ces décisions », a écrit McDonald.

Malvo, 37 ans, est désormais confiné à la prison d’État de Red Onion en Virginie.

Malvo et son mentor, John Allen Muhammad, ont abattu des gens en Virginie, au Maryland et à Washington alors qu’ils pompaient de l’essence, chargeaient des colis dans leurs voitures et vaquaient à leurs occupations quotidiennes pendant une période de trois semaines en 2002. Malvo avait 17 ans à l’époque ; Mohammed avait 41 ans.

Muhammad a été condamné à mort et exécuté en Virginie en 2009.

Dans le Maryland, Malvo a volontairement témoigné contre Muhammad. En 2006, Malvo a plaidé coupable à six chefs d’accusation de meurtre au premier degré dans le comté de Montgomery, dans la banlieue de la capitale nationale.

Lors de sa condamnation cette année-là, le procureur a déclaré que Malvo, autrefois sous l’emprise d’un “homme méchant”, avait changé et “grandi énormément” depuis sa participation aux crimes, selon la décision de la Cour d’appel.

La décision a déclaré que la peine de Malvo était “conforme à la loi de l’État pertinente et aux directives consultatives de l’État en matière de condamnation à l’époque”.

“Depuis lors, cependant, la Cour suprême a statué que le huitième amendement n’autorise pas une peine d’emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle pour un homicide juvénile si un tribunal qui a prononcé la peine détermine que le crime du délinquant est le résultat d’une immaturité passagère, par opposition à une incorrigibilité permanente. “, a déclaré la décision.

La décision a également noté que la Cour suprême a jugé que la contrainte légale s’applique rétroactivement et s’applique au cas de Malvo.

Les juges Jonathan Biran, Brynja Booth et Joseph Getty ont rejoint McDonald dans la majorité. Les juges Shirley Watts, Michele Hotten et Steven Gould ont exprimé leur dissidence.

Watts a écrit que le tribunal de condamnation a pris en compte le statut de Malvo en tant que mineur.

“Le dossier démontre que M. Malvo a reçu une procédure de détermination de la peine personnalisée au cours de laquelle sa jeunesse et les caractéristiques qui l’accompagnent ont été prises en compte, et le tribunal de circuit était conscient qu’il avait le pouvoir discrétionnaire d’imposer une peine moindre”, a écrit Watts.

Hotten a écrit que toute conclusion alléguée de corrigibilité “ne rendait pas les peines du requérant inconstitutionnelles disproportionnées telles qu’appliquées”.

“La proportionnalité des peines du requérant doit plutôt être mise en balance avec la gravité de ses crimes”, a écrit Hotten. “Le requérant a commis certains des pires crimes de l’histoire de l’État. Ce n’était pas vraiment disproportionné qu’une lourde sanction ait été infligée. »

