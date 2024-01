Un tribunal du Maine suspend l’ordonnance qui excluait Trump du scrutin primaire, en attendant la décision de la Cour suprême

Washington— La Cour supérieure du Maine mercredi a ouvert la voie à la participation de l’ancien président Donald Trump au scrutin primaire républicain de l’État pour l’instant, renvoyant le différend sur son éligibilité à un second mandat au secrétaire d’État pour une procédure ultérieure une fois que la Cour suprême des États-Unis aura rendu une décision dans un cas similaire au Colorado.

Dans un Commande de 17 pagesla juge Michaela Murphy, qui siège à la cour supérieure d’Augusta, a déclaré qu’une décision de décembre de la secrétaire d’État Shella Bellows, une démocrate, devrait rester en suspens jusqu’à ce que la Cour suprême rende sa décision dans le conflit du Colorado.

Notant que la primaire du Maine est prévue pour le 5 mars, Murphy a écrit qu’« à moins que la Cour suprême ne déclare avant cette date que le président Trump est disqualifié pour occuper le poste de président, les électeurs éligibles du Maine qui souhaitent voter pour lui à la primaire pourront faites-le, le gagnant étant déterminé par vote préférentiel.

Elle a déclaré que la loi du Maine lui accorde le pouvoir de renvoyer l’affaire à Bellows et de lui ordonner de rendre une nouvelle décision une fois que la Cour suprême aura statué sur l’affaire du Colorado. Murphy a donné au secrétaire d’État 30 jours après que le plus haut tribunal du pays se soit prononcé pour rendre une nouvelle décision “modifiant, retirant ou confirmant” sa décision initiale concernant l’éligibilité de Trump à un poste.

Murphy a déclaré que, étant donné que de nombreuses questions fédérales sont soulevées dans l’autre différend, “il serait imprudent que ce tribunal soit le premier tribunal du Maine à les aborder”.

“En termes simples, l’acceptation par la Cour suprême des États-Unis de l’affaire du Colorado change tout dans l’ordre dans lequel ces questions doivent être tranchées et par quel tribunal”, a-t-elle écrit. “Et même s’il est impossible de savoir ce que la Cour suprême décidera, nous espérons qu’elle clarifiera au moins quel rôle, le cas échéant, les décideurs de l’État, y compris les secrétaires d’État et les magistrats de l’État, jouent dans le jugement des demandes de récusation déposées en vertu de l’article Trois du 14ème amendement.”

Le contexte de l’affaire du Maine

Atout a demandé à la Cour supérieure du Maine de revoir la décision de Bellows, qui a conclu qu’il n’était pas qualifié exercer la présidence sous Article 3 du 14e amendement. Cette disposition, adoptée après la guerre civile, interdit à quiconque prête serment de soutenir la Constitution et s’engage ensuite dans une insurrection contre elle d’exercer une fonction publique.

Agissant en réponse à deux contestations de la candidature de Trump en vertu de la section 3, Bellows a conclu que Trump s’était engagé dans une insurrection en attisant ses partisans dans les semaines précédant et le 6 janvier, et en leur ordonnant de marcher vers le Capitole pour perturber la certification du Congrès de l’élection de 2020.

“Les événements du 6 janvier 2021 étaient sans précédent et tragiques. Il s’agissait non seulement d’une attaque contre le Capitole et les représentants du gouvernement, mais aussi d’une attaque contre l’État de droit”, a-t-elle écrit. “Les éléments de preuve présentés ici démontrent qu’ils se sont produits à la demande, avec la connaissance et le soutien du président sortant. La Constitution américaine ne tolère pas une attaque contre les fondements de notre gouvernement, et l’article 336 m’oblige à agir en réponse. “

Bellows a été la première et la seule responsable électorale de l’État à conclure unilatéralement que Trump n’était pas éligible au scrutin primaire de l’État, bien qu’elle ait suspendu l’effet de sa décision pour lui permettre de faire appel devant la cour supérieure. Le Maine et une douzaine d’autres États tiendront leurs élections primaires le 5 mars.

L’ancien président avait exhorté le tribunal à annuler la décision de Bellows et à lui demander d’inscrire immédiatement son nom sur le scrutin primaire. L’équipe juridique de Trump a allégué que Bellows était une “décideuse partiale” qui aurait dû se récuser de l’affaire et a déclaré qu’elle n’avait aucune autorité légale en vertu de la loi du Maine pour examiner les questions constitutionnelles soulevées par les électeurs contestant son éligibilité à un poste.

La décision de Bellows, ont écrit les avocats de Trump dans un communiqué. dépôt Selon la Cour supérieure, « était le produit d’un processus infecté par des préjugés et un manque généralisé de procédure régulière ». Ils ont également fait valoir que même si la loi du Maine autorisait la secrétaire d’État à envisager de contester la candidature de Trump en vertu de l’article 3, elle n’aurait pas pu le faire, selon la théorie selon laquelle cette disposition nécessite une législation du Congrès pour lui donner effet et n’interdit pas à un candidat de se présenter aux élections.

L’équipe juridique de Trump a en outre fait valoir que la mesure ne s’applique pas à la présidence ou à ceux qui ont prêté serment présidentiel et contesté son engagement dans l’insurrection.

“Pour la première fois dans l’histoire de notre nation, une secrétaire d’État a pris sur elle de retirer au peuple le choix du candidat d’un grand parti à la présidence des États-Unis, sur la base de l’article 3 du 14e amendement. “, ses avocats a écrit. “Cette usurpation du pouvoir de la population du Maine de choisir ses propres dirigeants politiques est contraire aux lois de l’État et fédérales, y compris à la Constitution des États-Unis.”

Bellows a réfuté l’allégation de Trump selon laquelle elle avait des préjugés à son encontre, écrivant dans documents judiciaires qu’elle a mené une audience impartiale sur la question de son éligibilité. Les avocats de l’État ont également fait valoir que le texte de l’article 3 n’exige pas que le Congrès adopte une législation d’application.

“M. Trump a sciemment incité à une attaque contre le Capitole pour empêcher le transfert pacifique du pouvoir”, ont-ils déclaré à la cour supérieure. “Le dossier est tel que le secrétaire – conformément à la norme de contrôle déférente – a conclu à juste titre que M. Trump s’est engagé dans une insurrection et n’est donc pas qualifié pour le poste de président en vertu de l’article 3 du 14e amendement.”

La question de savoir si Trump est éligible à un second mandat à la Maison Blanche devrait être tranchée par la Cour suprême, qui accepté de revoir une décision de la Cour suprême du Colorado constatant qu’il est disqualifié d’exercer la présidence.

La décision historique 4-3 du tribunal du Colorado a marqué la première fois que l’article 3 a été utilisé avec succès pour rendre un candidat présidentiel inéligible. La Cour suprême du Colorado a suspendu sa décision pour laisser à Trump le temps de faire appel.

Une décision de la Cour suprême des États-Unis pourrait déterminer si Trump peut être inscrit au scrutin primaire non seulement dans le Colorado, mais dans tout le pays. Les juges devraient rendre leur décision peu après les débats du 8 février.

