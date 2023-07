Un tribunal du Kent déclare un homme coupable du meurtre de son partenaire en vacances au Pérou

Un homme qui a étranglé et enterré sa compagne pendant ses vacances au Pérou a été reconnu coupable de son meurtre.

Jorge Minaya-Garay a tué Karla Godoy, 37 ans, puis a enveloppé son corps dans une bâche et l’a jetée dans une tombe de fortune sur un terrain appartenant à sa famille à Lima, a annoncé la police du Kent.

Un jury du tribunal de la Couronne de Maidstone a déclaré lundi Minaya-Garay, 46 ans, coupable de meurtre.

« La vie de Karla Godoy a été violemment interrompue par un homme en qui elle avait confiance pendant ce qui était censé être des vacances pour le couple », a déclaré l’enquêteur principal, DI Lee Neiles. « Les actions de Garay ont non seulement mis fin à sa vie, mais il a essayé de dissimuler ses crimes en se débarrassant sans pitié de son corps et en le cachant dans une tombe de fortune.

« Karla laisse derrière elle une jeune fille qui doit maintenant grandir sans sa mère et laisse une famille sans sa fille, sa sœur et sa tante. »

Le corps de Karla Godoy a été retrouvé par des responsables péruviens le 12 octobre Photographie: Police de Kent / PA

Le couple a quitté le Royaume-Uni le 15 septembre 2022 et s’est rendu au Pérou via l’Espagne.

La famille de Godoy, qui vit au Honduras et en Espagne, a eu de ses nouvelles le 23 septembre, lorsqu’elle leur a dit qu’elle prévoyait de retourner en Espagne le lendemain. Elle n’est pas arrivée.

Après l’échec des efforts pour la contacter, les proches de Godoy ont contacté la police en Espagne et au Pérou.

La police du Kent a déclaré que Minaya-Garay était revenue seule au Royaume-Uni le 4 octobre. Il a dit à son propriétaire que Godoy était resté en Espagne pendant qu’il se rendait au Pérou et a affirmé qu’on lui avait volé son argent et sa carte d’identité pendant son absence. Il a ensuite vidé l’appartement que le couple avait loué à Dartford et a quitté les lieux.

Le 12 octobre, Minaya-Garay a avoué son meurtre lors d’une conversation téléphonique. Il a affirmé qu’ils s’étaient disputés et qu’il avait agi en légitime défense, a déclaré la police de Kent.

Le corps de Godoy a été retrouvé par les autorités péruviennes le même jour. Elle avait été étranglée et identifiée grâce à ses empreintes digitales.

Minaya-Garay a été arrêtée à Londres le 14 octobre et inculpée de meurtre deux jours plus tard.

Le Crown Prosecution Service a déclaré que lorsqu’un meurtre est commis à l’étranger, l’accusé est généralement extradé, mais comme Minaya-Garay a fait des aveux au Royaume-Uni, il y a été arrêté.

Neiles a déclaré: «Malgré les aveux initiaux de Garay à la famille de Karla, il a plaidé non coupable et a plutôt choisi de soumettre sa famille à l’épreuve d’un procès, où des détails ont été entendus qu’aucune famille ne devrait avoir à écouter.

« Il s’agissait d’une affaire complexe qui impliquait de travailler avec des forces de police, des agences et des autorités de poursuite internationales. Je suis heureux que nous ayons pu obtenir cette condamnation et j’espère que cela rendra justice à Karla et à sa famille.

Libby Clark du CPS a déclaré: « Minaya-Garay a affirmé qu’il avait tué Karla en état de légitime défense lors d’une dispute, après qu’elle l’ait attaqué avec un couteau, mais les preuves de ceux qui ont été témoins de son comportement à son égard suggéraient qu’il était un intimidateur, homme autoritaire et jaloux. Le jury a vu clair dans ces mensonges.

Minaya-Garay doit être condamné au tribunal de la couronne de Maidstone le 28 juillet.