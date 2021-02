Un tribunal du Bangladesh condamne cinq à mort pour avoir tué un blogueur américain

DHAKA, Bangladesh – Un tribunal du Bangladesh a condamné à mort mardi cinq membres d’un groupe militant islamiste pour avoir tué il y a six ans un blogueur américain critique de l’extrémisme religieux.

Avijit Roy, un citoyen américain d’origine bangladaise, a été piraté à mort par des assaillants armés de machettes en février 2015 alors qu’il rentrait chez lui avec sa femme d’un salon du livre de Dhaka. Son épouse et collègue blogueuse Rafida Ahmed a été blessée à la tête et a perdu un doigt.

«Les accusations portées contre eux ont été prouvées sans aucun doute. Le tribunal leur a infligé la peine la plus sévère », a déclaré le procureur Golam Sarwar Khan après le verdict, dans un contexte de sécurité renforcée au Tribunal spécial antiterroriste de la capitale, Dhaka.

Le tribunal a également emprisonné un homme à vie dans l’attaque, a déclaré M. Khan.

Il a déclaré que les six hommes condamnés mardi appartenaient au groupe militant national Ansar Ullah Bangla Team, inspiré d’Al-Qaïda, qui, selon la police, était à l’origine des meurtres de plus d’une douzaine de militants et blogueurs laïques.