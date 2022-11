Un tribunal d’Oklahoma refuse une nouvelle audience pour un condamné à mort

OKLAHOMA CITY (AP) – Une cour d’appel de l’Oklahoma a rejeté jeudi la demande du condamné à mort Richard Glossip pour une nouvelle audience de preuve qui, selon ses avocats, prouverait son innocence dans la mort brutale en 1997 du patron de Glossip dans un motel d’Oklahoma City.

Les avocats de Glossip ont soulevé plusieurs propositions en demandant à la Cour d’appel pénale une nouvelle audience, notamment qu’il est factuellement innocent du meurtre, que l’État a détruit des preuves vitales, que ses avocats ont été inefficaces et qu’il est intellectuellement handicapé.

Mais le tribunal a noté que la loi de l’Oklahoma n’autorise pas les accusés à continuer de faire appel de questions qui ont été soulevées précédemment ou qui auraient pu être soulevées plus tôt mais ne l’ont pas été. Le tribunal a également mis en doute la théorie de Glossip selon laquelle son coaccusé, Justin Sneed, aurait agi seul ou avec sa petite amie pour voler et tuer Barry Van Treese.

“Les preuves qu’il présente pour étayer cette théorie consistent en des affidavits d’informateurs de la prison, de trafiquants de drogue, de danseurs exotiques et de résidents du Best Budget Inn”, a écrit le tribunal. “Ces affidavits ne fournissent pas la preuve claire et convaincante que Glossip voudrait que ce tribunal croie.”

Glossip, qui a longtemps soutenu qu’il était innocent dans le meurtre pour compte d’autrui de Van Treese, a évité de justesse l’exécution à plusieurs reprises, y compris en 2015 lorsque son injection létale a été annulée à la dernière minute lorsque le mauvais médicament a été livré au prison. Cette confusion de drogue a conduit à un moratoire sur la peine de mort dans l’Oklahoma qui a duré plus de six ans avant que l’État ne reprenne les exécutions l’année dernière.

Plus tôt ce mois-ci, le gouverneur de l’Oklahoma, Kevin Stitt, a accordé à Glossip un autre sursis temporaire à son exécution prévue le 8 décembre pour donner à la Cour d’appel pénale plus de temps pour examiner ses appels de dernière minute. Un appel distinct alléguant une faute du procureur et une tentative de son coaccusé Sneed de se rétracter est toujours en instance devant le tribunal.

“Nous avons encore une autre requête en instance auprès du tribunal exposant le désir de Sneed de revenir sur son témoignage contre Rich et, le plus choquant, documentant la faute grave du procureur dans l’entraînement de Sneed pour qu’il modifie son témoignage au milieu du procès”, a déclaré l’avocat de Glossip, Don Knight. dit dans un communiqué. “Notre combat pour libérer cet innocent se poursuivra, et nous restons optimistes que la vérité et la justice prévaudront, tant pour Rich que pour les citoyens de l’Oklahoma.”

Les procureurs reconnaissent que Glossip n’a pas tué Van Treese, mais soutiennent qu’il a payé Sneed, l’homme d’entretien de l’hôtel, pour le faire. Sneed, qui a été condamné à perpétuité mais a été épargné de la peine de mort, a été un témoin clé dans deux procès distincts au cours desquels Glossip a été reconnu coupable.

