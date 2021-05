Un tribunal des Émirats arabes unis a ordonné à un homme de verser une indemnité de 10 000 dirhams (Rs 2 lakh) en dommages et intérêts à un autre homme pour lui avoir envoyé des messages « insultants » sur WhatsApp. La cour d’appel d’Al Ain a confirmé un jugement du tribunal de première instance mais a refusé la demande du demandeur d’augmenter le montant de l’indemnisation. Temps Khaleej, l’homme avait déposé une plainte exigeant une indemnisation de 1 000 000 dirhams pour les clips audio WhatsApp « insultants » qu’il avait reçus.

« Honte à vous et à votre éducation », était l’une des phrases qui auraient été utilisées dans l’un des clips audio. Suite à cela, l’homme a demandé une indemnisation pour les dommages qu’il avait subis. Déclarant que l’indemnisation n’était pas suffisante pour sa réputation avait été diffamée, le tribunal a ajouté que 10 000 Dh était un montant approprié.

Pendant ce temps, dans un autre cas, un homme d’origine indienne du nom de Deepak Lal, un propriétaire d’Auckland, a été poursuivi par un promoteur et lui a demandé de payer 315 000 dollars néo-zélandais (plus d’un crore en roupies indiennes) pour avoir construit sa maison « au mauvais endroit ». . Sa propriété a été construite juste sur la limite du voisin. C’est devenu un cauchemar pour lui car il n’y a qu’un mètre de différence entre la limite de la maison de Lal et l’endroit où elle aurait dû être située. L’erreur aurait été commise par le constructeur, mais Lal doit effectuer le paiement pour la construction de la maison au mauvais endroit. En 2020, il avait contacté une entreprise de construction nommée « Pinnacle Homes » pour concevoir et construire sa maison dans la région de Papakura à Auckland sur l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Même si les travaux de construction étaient presque terminés à la mi-2020, les travaux de finition de la maison de trois chambres ont été interrompus en août après que l’entreprise de construction l’a appelé pour l’informer de la confusion des limites. La maison de trois chambres de Lal est située juste à la limite de sa propriété voisine appartenant à une société appelée C94 Development. L’entreprise veut qu’il déménage un peu sa maison ou paie 315 000 $ de dommages et intérêts, a rapporté nzherald.co.nz.

