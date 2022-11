Un tribunal des droits de la personne inflige une amende de 150 000 $ à une agence de garde d’enfants autochtones pour discrimination à l’égard d’une mère

Le tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique a accordé 150 000 $ à une mère autochtone qui a perdu l’accès à ses quatre enfants, dans une décision cinglante et « sans précédent » contre l’agence de garde d’enfants autochtones la plus ancienne du Canada.

Dans une décision rendue publique mercredi, le membre du tribunal Devyn Cousineau a conclu que les décisions fondées par la Vancouver Aboriginal Child and Family Services Society (VACFSS) concernant le droit de garde de la femme étaient fondées sur des “stéréotypes à son sujet en tant que mère autochtone ayant des problèmes de santé mentale”.

La récompense est la deuxième plus élevée de l’histoire du tribunal.

“Il s’agit d’une plainte sans précédent. Elle expose les forces systémiques de la discrimination et leurs profonds impacts sur une mère autochtone”, a écrit Cousineau.

“À mon avis, c’est une plainte qui mérite une indemnité au plus haut niveau des dommages-intérêts pour les droits de l’homme.”

Une cascade de conflits

La décision de 151 pages détaille l’implication de la femme – connue sous le nom de RR – avec le ministère des Services à l’enfance et à la famille de la Colombie-Britannique et le VACFSS, qui n’a été impliqué dans le cas de RR qu’en avril 2016, 13 ans après la naissance de son premier enfant.

Selon la décision, RR s’identifie comme afro-autochtone et a été élevé dans le nord-ouest du Pacifique par des parents qui étaient tous deux des survivants multigénérationnels du système des pensionnats.

Le tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique a déclaré que la plainte était « sans précédent ». La récompense est la deuxième plus élevée de l’histoire du tribunal. (Darryl Dyck/Presse canadienne)

Elle a eu son premier enfant en 2003, alors qu’elle avait 20 ans. Le ministère s’est impliqué six jours plus tard, motivé – en partie – par des inquiétudes concernant ses antécédents avec la drogue et l’alcool.

La femme a perdu l’accès à trois de ses enfants en 2013, mais a retrouvé la garde plus tard cette année-là. En 2014, elle a donné naissance à un fils décédé d’infections virales à l’âge de cinq mois.

RR a été absous de tout blâme dans la mort du garçon, mais Cousineau a noté que “des soupçons persistants ont jeté une ombre sur ses dossiers auprès des autorités de protection de l’enfance” dans les événements qui ont conduit à la plainte.

L’activisme considéré comme “une menace directe”

Selon la décision, l’incident qui a déclenché une cascade de conflits avec le VACFSS était une plainte déposée en 2016 par l’aîné des enfants de RR, qui affirmait que RR “l’avait physiquement agressée”.

L’adolescente a ensuite rétracté l’allégation, mais l’enquête qui en a résulté a conduit à retirer les enfants de sa garde et à les placer dans des foyers d’accueil.

Un étudiant passe devant une exposition lors de la première Journée nationale pour la vérité et la réconciliation au Canada, le 30 septembre 2021. (Blair Gable/Reuters)

Dans les années qui ont suivi, Cousineau a déclaré que RR avait vu ses visites avec ses enfants restreintes et finalement interrompues alors qu’elle tentait de “comprendre et de compléter les étapes que VACFSS voulait qu’elle prenne pour rendre les enfants”.

La décision indique que l’agence a soulevé des inquiétudes concernant les décisions de RR de parler dans une émission de radio sur la protection de l’enfance et ses projets d’organiser un rassemblement, considérant son “activisme comme une menace directe pour ses opérations et la sécurité des personnes accédant à ses services”.

Elle a été bannie du bureau de l’agence et a complètement perdu l’accès à ses enfants pendant six mois en 2018, période au cours de laquelle elle est devenue sans abri, la police est intervenue et RR a porté son affaire devant les tribunaux.

La femme n’a été réunie avec ses enfants qu’en 2019 après une décision d’un tribunal autochtone qui a vu les parties convenir d’une garde temporaire sous conditions RR logement sécurisé et que le dossier de la famille soit renvoyé au ministère des Services à l’enfance et à la famille.

“Une lentille de stéréotype”

Pour parvenir à sa décision, Cousineau a déclaré que la preuve montrait que VACFSS n’avait pas de motifs raisonnables de croire que les enfants de RR étaient susceptibles de subir un préjudice physique ou émotionnel.

“Au contraire, le cœur de ce prétendu problème de protection de l’enfance était le conflit de RR avec VACFSS”, indique la décision.

La femme a perdu l’accès à ses quatre enfants à un moment donné. Le tribunal a conclu que l’agence n’avait pas de motifs raisonnables de croire que les enfants subissaient un préjudice émotionnel ou physique. (Shutterstock)

Cousineau dit que l’affaire met en évidence les impacts de la colonialisation sur le système de protection de l’enfance et “le profond déséquilibre de pouvoir entre les soignants, d’une part, et les nombreuses personnes et professionnels habilités à prendre ou à influencer les décisions concernant leurs enfants, d’autre part”.

“C’est ce qui est arrivé à RR. Comme je l’ai dit, les dossiers de VACFSS et ses preuves lors de cette audience comprenaient de nombreux commentaires sur RR qui étaient désobligeants et portant un jugement”, écrit Cousineau.

“En somme, je suis convaincu que VACFSS a vu RR à travers une lentille de stéréotype tout au long de la période pertinente. Cela a empêché VACFSS d’évaluer les besoins réels de ses enfants et l’a amené à considérer RR comme un adversaire et une menace.”

La décision conclut que la race et les handicaps de RR ont été un facteur dans les décisions de l’agence de maintenir la garde.

“VACFSS s’est appuyé sur des hypothèses stéréotypées pour considérer le traumatisme de RR, la consommation de substances, les conflits avec le système de protection de l’enfance et les impacts intergénérationnels du pensionnat comme des facteurs de risque pour les enfants”, indique la décision.

« Les craintes et la méfiance de RR envers le système de protection de l’enfance étaient fondées sur son expérience de vie en tant que femme autochtone. Cette méfiance était à l’origine de son conflit avec le VACFSS et nécessitait une réponse en matière de droits de la personne.

“Le précédent … se répercutera dans tout le pays”

Un porte-parole de VACFSS a déclaré que l’agence s’attend à publier un commentaire sur l’affaire plus tard cette semaine.

Aleem Bharmal, qui était co-avocat de RR, a déclaré que l’affaire “expose les forces systémiques de la discrimination qui affectent les mères autochtones”.

“La décision est une victoire pour RR en tant qu’individu”, a déclaré Barleem. “Mais le précédent qu’il crée se répercutera dans tout le pays.”

Selon la décision, le VACFSS a été fondé par des dirigeants des Premières Nations pour « endiguer le flux d’enfants autochtones pris en charge par le gouvernement » et offrir une alternative à la protection de l’enfance coloniale.

“Ses racines dans la communauté autochtone urbaine de Vancouver et les efforts importants pour atténuer ou éliminer les effets discriminatoires de la protection de l’enfance sont importants et reconnus”, écrit Cousineau.

“En même temps, il demeure tenu d’appliquer la législation provinciale sur la protection de l’enfance.”

Barleem dit que l’agence fonctionnait toujours sous ce qu’il a décrit comme un “système de commandement et de contrôle avec ses racines évoluant à partir du système de soins en établissement”.

“Ainsi, même lorsque vous avez une agence qui est censée être plus à l’écoute et consciente de ces problèmes, elle peut toujours être sujette aux mêmes attitudes discriminatoires et biaisées.”