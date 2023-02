Un tribunal de Vienne condamne les complices présumés de la fusillade de l’État islamique en 2020

Un tribunal autrichien a reconnu coupables quatre hommes d’infractions terroristes et de participation à un meurtre pour leurs liens présumés avec un sympathisant du groupe État islamique qui a commis une fusillade meurtrière à Vienne en 2020.

Deux des hommes ont été condamnés à la prison à vie par le tribunal d’État de Vienne mercredi soir et les autres à 20 et 19 ans, respectivement, a rapporté l’agence de presse autrichienne.

Deux autres accusés ont été acquittés des principaux chefs d’accusation, mais ont été reconnus coupables d’appartenance à l’EI et de diffusion de la propagande du groupe. Ils ont été condamnés à des peines de deux ans avec sursis partiel.

Quatre personnes ont été tuées dans l’attaque du 2 novembre 2020 et le tireur est également décédé. Plus de 20 autres personnes, dont un policier, ont été blessées. L’agresseur Kujtim Fejzulai, qui a la double nationalité autrichienne et macédonienne du Nord, avait déjà été condamné pour avoir tenté de rejoindre l’EI en Syrie.

Les six hommes qui ont été jugés à la mi-octobre n’ont pas été accusés de participation directe à l’attaque, mais ils auraient aidé ou influencé Fejzulai alors qu’il se préparait pour la fusillade. Dans un cas, ces activités présumées comprenaient l’achat des armes utilisées pour tirer.