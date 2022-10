Un tribunal de Salvador ordonne des arrestations dans les meurtres de journalistes néerlandais

SAN SALVADOR, El Salvador (AP) – Un juge salvadorien a ordonné l’arrestation provisoire de plusieurs membres de haut rang à la retraite des forces armées accusés d’avoir participé au meurtre de quatre journalistes néerlandais en 1982 alors qu’ils couvraient la vie civile de la nation d’Amérique centrale. guerre.

Parmi les personnes faisant l’objet d’ordres d’arrestation figurent l’ancien ministre de la Défense, le général José Guillermo García, et le colonel Francisco Antonio Morán, ancien directeur de la police du Trésor aujourd’hui disparue, selon la décision du juge, dont une copie a été vue dimanche par l’Associated Press.

Ni la police nationale civile, qui est chargée d’exécuter l’ordonnance du tribunal, ni le ministère public n’ont confirmé les mandats d’arrêt ni s’ils ont été exécutés. Aucune des deux agences n’a immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La décision rendue par la juge María Mercedes Arguello dans la province de Chalatenango mentionne également le colonel Mario Adalberto Reyes Mena, ancien commandant de la quatrième brigade d’infanterie d’El Salvador, qui réside actuellement aux États-Unis. Le juge a ordonné aux autorités d’entamer une procédure d’extradition à son encontre.

Sont également inclus dans la décision le général Rafael Flores Lima, ancien chef d’état-major des forces armées, décédé le 29 juin 2020, et le sergent. Mario Canizales, également décédé. Canizales aurait dirigé la patrouille qui a perpétré le massacre des journalistes.

Morán et Reyes Mena, ainsi que Canizales, sont identifiés comme les auteurs du massacre, tandis que les généraux García et Flores Lima ont été accusés de crimes par omission.

En mars, des proches des victimes et des représentants du gouvernement néerlandais et de l’Union européenne ont exigé qu’El Salvador traduise en justice les responsables des meurtres des journalistes de la télévision néerlandaise Jan Kuiper, Koos Koster, Hans ter Laag et Joop Willemsen.

Oscar Pérez de la Fondation Comunicandonos, qui représente les familles des victimes, a déclaré qu’en mars 2018, la fondation avait déposé une plainte pénale auprès du bureau du procureur général d’El Salvador pour enquêter sur les meurtres des journalistes néerlandais.

En réponse, le parquet a poursuivi l’affaire et a transmis le dossier à un tribunal de la municipalité de Dulce Nombre de María dans la province de Chalatenango, où l’affaire a été ouverte en 1982.

Les meurtres ont eu lieu au plus fort de la guerre civile salvadorienne entre le gouvernement et le Front de libération nationale Farabundo Martí, ou FMLN, des guérilleros.

Les journalistes de la télévision néerlandaise s’étaient liés à des rebelles de gauche et prévoyaient de passer plusieurs jours derrière les lignes rebelles pour faire des reportages. Mais des soldats salvadoriens armés de fusils d’assaut et de mitrailleuses leur ont tendu une embuscade ainsi qu’aux guérilleros.

La Commission de vérité des Nations Unies pour El Salvador, qui a été créée dans le cadre d’un accord de paix négocié par l’ONU en 1992, a déclaré dans un rapport sur les violations des droits de l’homme en temps de guerre que l’embuscade avait été montée pour tuer les journalistes et avait été ordonnée par le Col Mario Reyes Mena.

On estime que 75 000 civils ont été tués pendant la guerre civile au Salvador, principalement par les forces de sécurité gouvernementales soutenues par les États-Unis.

Marcos Alemán, Associated Press