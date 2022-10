Un tribunal de Salvador ordonne des arrestations dans les meurtres de journalistes néerlandais

Parmi les personnes faisant l’objet d’ordres d’arrestation figurent l’ancien ministre de la Défense, le général José Guillermo García, et le colonel Francisco Antonio Morán, ancien directeur de la police du Trésor aujourd’hui disparue, selon la décision du juge, dont une copie a été vue dimanche par l’Associated Press.

Sont également inclus dans la décision le général Rafael Flores Lima, ancien chef d’état-major des forces armées, décédé le 29 juin 2020, et le sergent. Mario Canizales, également décédé. Canizales aurait dirigé la patrouille qui a perpétré le massacre des journalistes.

Morán et Reyes Mena, ainsi que Canizales, sont identifiés comme les auteurs du massacre, tandis que les généraux García et Flores Lima ont été accusés de crimes par omission.

En mars, des proches des victimes et des représentants du gouvernement néerlandais et de l’Union européenne ont exigé qu’El Salvador traduise en justice les responsables des meurtres des journalistes de la télévision néerlandaise Jan Kuiper, Koos Koster, Hans ter Laag et Joop Willemsen.