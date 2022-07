Un tribunal de Pékin condamne une femme qui voulait congeler des œufs

TAIPEI, Taïwan (AP) – Un tribunal chinois a rejeté une rare contestation judiciaire intentée par une femme célibataire de Pékin demandant le droit de congeler ses ovules.

Le tribunal populaire intermédiaire de Chaoyang à Pékin a déclaré dans un jugement que l’hôpital n’avait pas violé les droits de la femme en lui refusant l’accès pour congeler ses ovules. Teresa Xu a reçu le jugement du tribunal vendredi, près de trois ans après avoir porté l’affaire pour la première fois.

En Chine, la législation nationale n’interdit pas explicitement aux célibataires l’accès à des services tels que les traitements de fertilité, et stipule simplement qu’un « mari et sa femme » peuvent avoir jusqu’à trois enfants. Dans la pratique, cependant, les hôpitaux et autres institutions appliquent les réglementations d’une manière qui oblige les gens à présenter une licence de mariage. Les femmes célibataires qui choisissent d’avoir des enfants ont du mal à accéder aux avantages publics comme le congé de maternité ou la couverture des examens prénatals.

En 2018, Xu, alors âgée de 30 ans, s’était rendue à l’hôpital d’obstétrique et de gynécologie de Pékin de la Capital Medical University, un hôpital public, pour poser des questions sur la congélation de ses ovules. Après un examen initial, on lui a dit qu’elle ne pouvait pas continuer car elle ne pouvait pas présenter de certificat de mariage. Elle a dit que le médecin l’avait également exhortée à avoir un enfant alors qu’elle était encore jeune.

Xu, qui n’est pas mariée, avait voulu conserver ses œufs afin d’avoir la possibilité d’avoir des enfants à une date ultérieure.

“Je pense que ce procès perdu, ce n’est pas une attaque contre les droits reproductifs des femmes célibataires, c’est peut-être un revers temporaire”, a-t-elle déclaré dans une courte déclaration vidéo annonçant la nouvelle sur son compte WeChat.

Le cas de Xu a été largement couvert par les médias nationaux en Chine, y compris certains médias d’État, lorsqu’elle a porté son affaire devant les tribunaux en 2019. Les médias locaux avaient déclaré que son affaire contre l’hôpital était la première du pays.

L’hôpital, selon le jugement, avait fait valoir que la congélation des ovules présentait certains risques pour la santé. Mais il a également déclaré que retarder la grossesse entraînerait des «problèmes» tels que des risques pour la mère pendant la grossesse et des «problèmes psychologiques et sociétaux» s’il existe un écart d’âge important entre les parents et leur enfant.

L’hôpital a également déclaré que les services de congélation d’ovules n’étaient disponibles que pour les femmes qui ne pouvaient pas tomber enceintes de manière naturelle, et non pour les patientes en bonne santé.

Xu a déclaré qu’elle prévoyait de faire appel de la décision.

“Il y aura certainement un jour (où) nous reprendrons la souveraineté sur nos propres corps”, a-t-elle déclaré.

Huizhong Wu, Associated Press