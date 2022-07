Un tribunal de Pékin condamne une femme qui voulait congeler des œufs

En Chine, la législation nationale n’interdit pas explicitement aux célibataires l’accès à des services tels que les traitements de fertilité, et stipule simplement qu’un « mari et sa femme » peuvent avoir jusqu’à trois enfants. Dans la pratique, cependant, les hôpitaux et autres institutions appliquent les réglementations d’une manière qui oblige les gens à présenter une licence de mariage. Les femmes célibataires qui choisissent d’avoir des enfants ont du mal à accéder aux avantages publics comme le congé de maternité ou la couverture des examens prénatals.