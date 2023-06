Un tribunal de New York restreint l’affaire de fraude de Donald Trump; Ivanka rejetée comme défenderesse

Une cour d’appel de New York a rejeté toutes les plaintes contre la fille de l’ancien président américain, Ivanka Trump, tout en réduisant la portée de la poursuite civile accusant Donald Trump et sa famille de fraude.

Mardi, une cour d’appel de New York a restreint le procès civil de la procureure générale de l’État, Letitia James, accusant Donald Trump et sa famille de fraude commerciale.

Le tribunal a également rejeté toutes les réclamations contre la fille aînée de l’ancien président, Ivanka Trump, les délais de prescription étant passés.

Le procureur général accuse Donald Trump d’avoir menti aux prêteurs et aux assureurs de 2011 à 2021 sur la valeur des actifs de la Trump Organization pour obtenir de meilleures conditions de prêt.

Une cour d’appel de New York a restreint mardi le procès civil de la procureure générale de l’État, Letitia James, accusant Donald Trump et son entreprise familiale d’une fraude « stupéfiante », et a rejeté toutes les plaintes contre la fille aînée de l’ancien président américain.

Tout en rejetant l’offre de Trump de rejeter l’affaire, la division d’appel de Manhattan a déclaré que les délais de prescription empêchaient James de poursuivre les transactions survenues avant le 13 juillet 2014 ou le 6 février 2016, selon le défendeur.

Le tribunal a également déclaré que toutes les réclamations contre la fille aînée de Trump, Ivanka Trump, devraient être rejetées car elles étaient trop âgées. Elle a renvoyé l’affaire à un juge de première instance pour qu’il détermine quelles demandes devaient être rejetées.

James a accusé Donald Trump d’avoir menti aux prêteurs et aux assureurs de 2011 à 2021 sur la valeur des actifs de la Trump Organization, ainsi que sur sa propre valeur nette, afin d’obtenir de meilleures conditions de la part des prêteurs et des assureurs.

Déposée en septembre dernier après une enquête de trois ans, la poursuite de James demande au moins 250 millions de dollars de dommages et intérêts et empêche les Trump de gérer des entreprises à New York. Les fils adultes de Trump, Donald Jr. et Eric, sont également accusés.

Une porte-parole de James n’a fait aucun commentaire immédiat. Les avocats des Trump n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Trump, le favori républicain pour l’élection présidentielle de 2024, a appelé l’affaire civile de James et deux inculpations pénales sans rapport auxquelles il fait face, où il a plaidé non coupable, dans le cadre d’une « chasse aux sorcières » démocrate.

Dans sa décision 5-0, la cour d’appel a déclaré que la loi de l’État donnait à James le pouvoir de la police alléguant « une fraude ou une illégalité répétée ou persistante » et de mener des enquêtes longues et complexes plusieurs années après le début de l’inconduite présumée.

Mais il a déclaré que les délais accordés à James pour poursuivre les Trump ne pouvaient pas être prolongés sur la théorie qu’ils se sont engagés à « continuer à mal ».

Un procès est prévu devant le juge Arthur Engoron de la Cour suprême de l’État de Manhattan le 2 octobre.

Lors des plaidoiries du 6 juin, l’avocat de Trump, Christopher Kise, a déclaré que James ne disposait pas d’une large autorité pour « s’interposer » dans des transactions privées réussies remontant à plusieurs années.

Le bureau de James a rétorqué que les transactions n’avaient pas eu lieu dans le vide et que laisser Trump commettre une fraude nuit aux participants honnêtes des marchés de la banque, de l’assurance et de l’immobilier.

Dans les affaires pénales, Trump fait face à un acte d’accusation de 34 chefs d’accusation obtenu par le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, pour des paiements d’argent silencieux à une star du porno, et à un acte d’accusation de 38 chefs d’accusation du ministère américain de la Justice disant qu’il a mal géré des documents classifiés.