Le Tribunal de l’Union européenne a confirmé mercredi une décision antitrust contre la société mère de Google, Alphabet, mais a réduit son amende à 4,125 milliards d’euros (4,12 milliards de dollars) contre 4,34 milliards d’euros.

Le différend entre Google et les tribunaux de l’UE porte sur la question de savoir s’il utilise le système d’exploitation Android pour annuler la concurrence et a été engagé contre l’entreprise en 2015.

Le tribunal a déclaré que cela “confirme largement la décision de la Commission européenne selon laquelle Google a imposé des restrictions illégales aux fabricants d’appareils mobiles Android et aux opérateurs de réseaux mobiles pour consolider la position dominante de son moteur de recherche”.

Dans une déclaration fournie à CNBC, Google a déclaré : “Nous sommes déçus que la Cour n’ait pas annulé la décision dans son intégralité. Android a créé plus de choix pour tout le monde, pas moins, et soutient des milliers d’entreprises prospères en Europe et dans le monde”.

L’amende initiale a été émise par la Commission européenne en 2018 et était la plus importante jamais reçue par Google. Il a déclaré qu’environ 80% des Européens utilisaient Android et que Google donnait un avantage injuste à ses applications, telles que Chrome et Search, en forçant les marchés des smartphones à les préinstaller dans un bundle avec son app store, Play.

Google soutient que les téléphones Android sont en concurrence avec les téléphones iOS, le système d’exploitation d’Apple, et que les consommateurs utilisant Android permettent toujours aux consommateurs de choisir le fabricant de téléphones, l’opérateur de réseau mobile et la possibilité de supprimer des applications Google et d’en installer d’autres.

Dans les mercredis jugementle Tribunal a déclaré que la nouvelle amende était “appropriée compte tenu de l’importance de l’infraction”.

Il a souligné que le modèle commercial de Google « repose avant tout sur l’augmentation du nombre d’utilisateurs de ses services de recherche en ligne afin qu’il puisse vendre ses services de publicité en ligne », alors qu’Apple se concentre sur la vente d’appareils mobiles intelligents haut de gamme.

Google fait valoir que cela lui permet de garder la majorité de ses services gratuits.

L’entreprise peut toujours faire appel de la décision devant la plus haute juridiction de l’UE.