Un tribunal de l’UE rejette la plainte de la Super League concernant le monopole illégal de l’UEFA

L’affirmation de la Super League selon laquelle la gouvernance du football européen par l’UEFA constitue un monopole illégal en vertu du droit européen de la concurrence a été rejetée par l’avocat général de la Cour de justice des Communautés européennes.

L’avis non contraignant de l’avocat général Athanasios Rantos a été publié jeudi avant la décision finale du tribunal sur la question, qui est attendue au début de l’année prochaine.

La Super League a déposé une plainte auprès d’un tribunal de Madrid en avril 2021 lors du lancement de la compétition par échappée, cherchant à se protéger des sanctions attendues de l’UEFA visant les clubs impliqués.

Le juge espagnol a accordé une injonction préliminaire, conduisant l’UEFA à suspendre la procédure disciplinaire – bien que cette injonction ait été levée un an plus tard – avant de renvoyer l’affaire devant la Cour européenne de justice.

Dans son avis, l’avocat général Rantos a déclaré que “les règles FIFA-UEFA en vertu desquelles toute nouvelle compétition est soumise à une approbation préalable sont compatibles avec le droit de la concurrence de l’UE”.

“Compte tenu des caractéristiques de la compétition, les effets restrictifs découlant du régime sont inhérents et proportionnés à la réalisation des objectifs légitimes liés à la nature spécifique du sport poursuivis par l’UEFA et la FIFA”, a-t-il déclaré.

L’avocat général a fait valoir que le droit de la concurrence de l’UE “n’interdisait pas à la FIFA, à l’UEFA, à leurs fédérations membres ou à leurs ligues nationales de menacer de sanctions les clubs affiliés à ces fédérations lorsque ces clubs participent à un projet de création d’une nouvelle compétition”.

Il a constaté que si l’European Super League Company était libre de créer sa propre compétition en dehors de l’UEFA et de la FIFA, elle ne pouvait pas continuer à participer aux compétitions de l’UEFA et de la FIFA en même temps, sans leur autorisation.

L’UEFA a publié un communiqué en réponse à la décision de jeudi qui disait: “L’UEFA salue chaleureusement l’avis sans équivoque d’aujourd’hui recommandant une décision de la CJUE à l’appui de notre mission centrale de gouverner le football européen, de protéger la pyramide et de développer le jeu à travers l’Europe.

“L’UEFA salue l’avis sans équivoque de l’avocat général Rantos rendu aujourd’hui, qui constitue une étape encourageante vers la préservation de la structure de gouvernance dynamique et démocratique existante de la pyramide du football européen.

“L’avis renforce le rôle central des fédérations dans la protection du sport, le maintien des principes fondamentaux du mérite sportif et du libre accès à nos membres, ainsi que l’union du football avec une responsabilité partagée et la solidarité.

“Le football en Europe reste uni et fermement opposé à l’ESL, ou à toute proposition de rupture de ce type, qui menacerait l’ensemble de l’écosystème sportif européen.

“En attendant le jugement définitif de la Cour rendu l’année prochaine, l’UEFA, en tant qu’instance dirigeante d’intérêt public à but non lucratif, continuera de se concentrer pleinement sur sa mission de développer le football pour tous, en étroite coopération avec les associations nationales, les ligues , des clubs, des joueurs, des supporters, des institutions de l’UE, des gouvernements et d’autres parties prenantes concernées qui ont à cœur les vraies valeurs du football.”

En effet, les clubs de Super League devraient se détacher totalement de l’écosystème du football existant s’ils souhaitaient poursuivre le projet.

LaLiga a également publié une déclaration qui disait: “LaLiga se félicite de la conclusion de l’avocat général selon laquelle les règles de la FIFA et de l’UEFA qui soumettent toute nouvelle compétition à leur autorisation sont compatibles avec le droit de l’UE.

“LaLiga espère que les juges du tribunal partageront l’avis de l’avocat général lorsqu’ils publieront leur verdict final dans les mois à venir.”

L’annonce d’une Super League dissidente impliquant 12 des meilleurs clubs européens — Real Madrid, Barcelone, Juventus, Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham Hotspur, AC Milan, Inter Milan et Atletico Madrid — et destinée à remplacer la Ligue des champions de l’UEFA a envoyé une onde de choc dans le monde du football lors de son arrivée le 18 avril 2021.

Neuf des clubs ont été contraints de désavouer publiquement le projet quelques jours après la pression des supporters, des politiciens et des instances dirigeantes du football, mais les trois autres – le Real Madrid, Barcelone et la Juventus – ont maintenu leur soutien au projet.

En octobre de cette année, la société à l’origine de la Super League, A22 Sports Management, a nommé un nouveau directeur général, Bernd Reichart, qui a entrepris des efforts pour relancer et réhabiliter l’image de la compétition.