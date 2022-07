Un tribunal de l’ONU se prononcera sur la compétence dans l’affaire du génocide des Rohingyas

LA HAYE, Pays-Bas (AP) – La plus haute cour des Nations Unies se prononce vendredi sur l’opportunité de poursuivre une affaire historique qui accuse les dirigeants du Myanmar de génocide contre la minorité Rohingya principalement musulmane du pays.

La Cour internationale de Justice est sur le point de rendre sa décision sur les allégations du Myanmar selon lesquelles le tribunal basé à La Haye n’est pas compétent et que l’affaire déposée par la petite nation africaine de Gambie en 2019 est irrecevable.

Si les juges rejettent les objections du Myanmar, ils prépareront le terrain pour des audiences judiciaires diffusant des preuves d’atrocités contre les Rohingyas qui, selon des groupes de défense des droits et une enquête de l’ONU, équivalent à des violations de la convention sur le génocide de 1948. En mars, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que la répression violente de la population rohingya au Myanmar équivalait à un génocide.

Au milieu de l’indignation internationale face au traitement réservé aux Rohingyas, la Gambie a déposé une plainte auprès de la Cour mondiale alléguant que le Myanmar viole la convention sur le génocide. La nation a fait valoir que la Gambie et le Myanmar sont parties à la convention et que tous les signataires ont le devoir de veiller à son application.

Les avocats représentant le Myanmar ont fait valoir en février que l’affaire devait être rejetée car la Cour mondiale n’entend que les affaires entre États et la plainte Rohingya a été déposée par la Gambie au nom de l’Organisation de la coopération islamique.

Ils ont également affirmé que la Gambie ne pouvait pas porter l’affaire devant les tribunaux car elle n’était pas directement liée aux événements au Myanmar et qu’il n’existait pas de différend juridique entre les deux pays avant le dépôt de l’affaire.

Le procureur général et ministre de la Justice de la Gambie, Dawda Jallow, a insisté en février sur le fait que l’affaire devait aller de l’avant et qu’elle avait été portée par son pays, et non par l’OCI.

“Nous ne sommes le mandataire de personne”, a déclaré Jallow au tribunal.

Les Pays-Bas et le Canada soutiennent la Gambie, déclarant en 2020 que le pays « a fait un pas louable vers la fin de l’impunité pour ceux qui commettent des atrocités au Myanmar et respecte cet engagement. Le Canada et les Pays-Bas considèrent qu’il est de leur devoir de soutenir ces efforts qui concernent l’humanité tout entière.

L’armée du Myanmar a lancé ce qu’elle a appelé une campagne de déminage dans l’État de Rakhine en 2017 à la suite d’une attaque d’un groupe d’insurgés rohingyas. Plus de 700 000 Rohingyas ont fui vers le Bangladesh voisin et les forces de sécurité du Myanmar ont été accusées de viols massifs, de meurtres et d’incendies de milliers de maisons.

En 2019, les avocats représentant la Gambie à la CIJ ont exposé leurs allégations de génocide en montrant aux juges des cartes, des images satellites et des photos graphiques de la campagne militaire. Cela a conduit le tribunal à ordonner au Myanmar de faire tout son possible pour empêcher le génocide contre les Rohingyas. La décision provisoire visait à protéger la minorité pendant que l’affaire est jugée à La Haye, un processus susceptible de prendre des années.

L’affaire de la CIJ a été compliquée par le coup d’État militaire de l’an dernier au Myanmar. La décision d’autoriser le gouvernement installé par l’armée de la nation d’Asie du Sud-Est à représenter le pays lors des audiences de février a suscité de vives critiques. Une administration fantôme connue sous le nom de gouvernement d’unité nationale, composée de représentants, dont des législateurs élus qui ont été empêchés de siéger par le coup d’État militaire de 2021, avait fait valoir qu’elle devrait représenter le Myanmar devant les tribunaux.

La Cour internationale de justice statue sur les différends entre États. Il n’est pas lié à la Cour pénale internationale, également basée à La Haye, qui tient les individus responsables des atrocités. Les procureurs de la CPI enquêtent sur les crimes commis contre les Rohingyas qui ont été forcés de fuir au Bangladesh.

Mike Corder, Associated Press