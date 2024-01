Un tribunal de l’ONU rendra sa décision vendredi sur la demande de l’Afrique du Sud d’ordonner l’arrêt de l’offensive israélienne à Gaza

LA HAYE, Pays-Bas (AP) — Le plus haut tribunal des Nations Unies rendra une décision vendredi sur la demande d’ordonnances provisoires de l’Afrique du Sud dans une affaire de génocide contre Israël, notamment qu’Israël mette fin à son offensive à Gaza.

La décision est une étape préliminaire d’une plainte déposée par l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de Justice, alléguant que l’action militaire d’Israël dans sa guerre contre le Hamas à Gaza équivaut à génocide. Israël rejette fermement l’accusation et a demandé au tribunal de classer l’affaire.

Le tribunal de La Haye, aux Pays-Bas, a annoncé mercredi le moment où il rendra sa décision provisoire. Le ministère sud-africain des Affaires étrangères a déclaré que son ministre des Affaires étrangères, Naledi Pandor, se rendrait à La Haye pour représenter le pays lors de la décision de vendredi.

Israël a lancé son attaque aérienne et terrestre massive contre Gaza peu après les militants du Hamas. ont pris d’assaut les communautés israéliennes le 7 octobre et a tué quelque 1 200 personnes, principalement des civils.

Israël boycotte souvent les tribunaux internationaux et les enquêtes de l’ONU, les qualifiant d’injustes et de partiales. Mais les dirigeants du pays ont envoyé une équipe juridique de haut niveau à deux jours d’audiences plus tôt ce mois-ci. Cela montre à quel point ils considèrent cette affaire avec sérieux et indique qu’ils craignent probablement que toute décision de justice interdisant les opérations ne porte un coup dur à la réputation internationale du pays.

Si le tribunal fait droit à tout ou partie des huit demandes de mesures dites provisoires présentées par l’Afrique du Sud, il n’est pas certain qu’Israël s’y conformera.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est engagé à poursuivre l’offensive jusqu’à la « victoire complète » contre le Hamas, qui a déclenché la guerre avec son assaut de l’autre côté de la frontière le 7 octobre, tuant quelque 1 200 personnes et en enlevant 250 autres.

Ministère de la Santé de Gaza affirme que l’offensive a tué au moins 25 490 personnes – en majorité des femmes et des enfants – et en a blessé 63 354 autres. Son décompte ne fait pas de différence entre les civils et les combattants. Les responsables de l’ONU ont exprimé leurs craintes qu’encore plus de personnes ne meurent de maladie, avec au moins un quart de la population face à la famine.

Les attaques israéliennes ont chassé de leurs foyers près de 85 % des 2,3 millions d’habitants de Gaza. Une grande partie du nord de Gaza, y compris la ville de Gaza, a été réduite en ruines.

La décision de vendredi ne portera pas sur le bien-fondé des affirmations de l’Afrique du Sud. Israël peut toujours contester la compétence du tribunal et la recevabilité de l’affaire avant toute audience sur le fond juridique de l’affaire.

Pour qu’il puisse ordonner des « mesures provisoires », le tribunal composé de 17 juges doit décider que le tribunal semble avoir compétence dans l’affaire, qu’il existe un différend entre l’Afrique du Sud et Israël au sujet de la Convention sur le génocide de 1948 et qu’il existe une il est urgent d’ordonner des mesures d’urgence pendant que l’affaire se poursuit.

Lors d’audiences au début du mois, des avocats sud-africains ont déclaré que les actes de l’armée israélienne et les déclarations de hauts responsables démontraient l’intention de commettre un génocide contre les Palestiniens à Gaza.

« L’ampleur des destructions à Gaza, le ciblage des maisons familiales et des civils, la guerre étant une guerre contre les enfants, tout cela montre clairement que l’intention génocidaire est à la fois comprise et mise en pratique. L’intention exprimée est la destruction de la vie des Palestiniens », a déclaré l’avocat Tembeka Ngcukaitobi.

Il a déclaré que la « caractéristique distinctive » de l’affaire était « la réitération et la répétition de discours génocidaires dans toutes les sphères de l’État en Israël ».

Malcolm Shaw, membre de l’équipe juridique israélienne lors des audiences à La Haye, a rejeté l’accusation d’intention génocidaire et a qualifié les remarques citées par l’Afrique du Sud de « citations aléatoires non conformes à la politique du gouvernement ».

Le conseiller juridique israélien Tal Becker a déclaré au tribunal que le pays mène une « guerre qu’il n’a pas déclenchée et qu’il n’a pas voulu ».

« Dans ces circonstances, il ne peut guère y avoir d’accusation plus fausse et plus malveillante que l’allégation de génocide contre Israël », a-t-il ajouté, notant que les horribles souffrances des civils pendant la guerre n’étaient pas suffisantes pour étayer une allégation de génocide.

L’affaire porte atteinte à l’identité nationale d’Israël, qui a été fondée en tant qu’État juif après le massacre par les nazis de 6 millions de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.

La propre identité de l’Afrique du Sud est la clé pour porter l’affaire. Son parti au pouvoir, l’African National Congress, compare depuis longtemps la politique d’Israël à Gaza et en Cisjordanie à sa propre histoire sous le régime d’apartheid de la minorité blanche, qui a restreint la plupart des Noirs à des « homelands » avant de prendre fin en 1994.