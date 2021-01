Il existe un consensus international croissant selon lequel la Grande-Bretagne devrait achever immédiatement le processus de décolonisation

Le tribunal de droit maritime des Nations Unies a statué que la Grande-Bretagne n’avait aucune souveraineté sur les îles Chagos.

Il a critiqué Londres pour son incapacité à rendre le territoire à Maurice.

La décision des juges confirme une décision de la Cour internationale de Justice (CIJ) et un vote à l’Assemblée générale des Nations Unies.

L’archipel de l’océan Indien comprend une base militaire américaine. Le Royaume-Uni a déclaré qu’il rendra les îles lorsqu’elles ne seront plus nécessaires à des fins de défense.

En réponse à cette décision, un porte-parole du ministère britannique des Affaires étrangères a déclaré: « Le Royaume-Uni n’a aucun doute sur notre souveraineté sur le territoire britannique de l’océan Indien (BIOT), qui est sous souveraineté britannique continue depuis 1814. Maurice n’a jamais exercé sa souveraineté. sur le BIOT et le Royaume-Uni ne reconnaît pas sa réclamation. «

Le panel de juges du Tribunal international du droit de la mer (ITLS) des Nations Unies a explicitement critiqué le fait que le Royaume-Uni n’ait pas remis le territoire à son ancienne colonie, Maurice, d’ici décembre 2019, comme l’avait précédemment exigé un vote quasi unanime à l’Assemblée générale des Nations Unies.

« Le jugement … est clair et sans équivoque. Maurice est souverain sur l’archipel des Chagos », a déclaré le Premier ministre mauricien Pravind Jugnauth à la BBC.

Un avocat international représentant Maurice dans son différend avec le Royaume-Uni a appelé le gouvernement britannique à agir rapidement pour céder le contrôle des îles.

« Ce que cela signifie pour le Royaume-Uni, c’est que s’il veut avoir une crédibilité dans le monde entier sur l’état de droit et son image de marque mondiale, il doit agir immédiatement pour mettre fin à cette situation lamentable », a déclaré l’avocat Philippe Sands.

Il fait valoir que les juges de l’ITLS avaient choisi de «punir» la Grande-Bretagne pour avoir ignoré une décision antérieure de la CIJ à La Haye.

La décision de jeudi est née d’un différend juridique relativement obscur sur les cartes océaniques, les droits de pêche et les récifs cachés, alors que Maurice cherchait à régler un différend avec une autre nation insulaire de l’océan Indien, les Maldives, au sujet de leurs frontières maritimes.

Les Maldives – qui soutiennent la revendication du Royaume-Uni sur les îles Chagos – avaient insisté sur le fait que la question de la frontière ne pouvait pas être résolue tant que la souveraineté restait en litige.

Les juges de l’ITLS ont rejeté cet argument.

Le Royaume-Uni, qui était l’ancienne puissance coloniale à Maurice, a promis à plusieurs reprises de remettre le contrôle de l’archipel des Chagos à Maurice une fois que les îles ne seront plus nécessaires à des fins de défense.

Suite à un accord secret entre les gouvernements britannique et américain dans les années 1960, l’un des plus grands atolls, Diego Garcia, est devenu une base aérienne militaire stratégique américaine.

« La fin de l’administration britannique n’a aucune incidence sur la base militaire américaine de Diego Garcia, que Maurice s’est engagée à maintenir », a confirmé jeudi le Premier ministre Jugnauth.

La Grande-Bretagne et les États-Unis sont impatients de contrer l’expansion potentielle de la puissance militaire chinoise dans l’océan Indien et ont fait valoir que les problèmes de sécurité l’emportent sur les arguments émotionnels sur la propriété d’une poignée d’îles minuscules et peu peuplées.

Suite au vote sur le Brexit, la Grande-Bretagne a semblé perdre son soutien à l’ONU.

L’ONU a voté pour envoyer la question des Chagos à la CIJ pour un avis consultatif, qui s’est prononcée à l’unanimité contre le Royaume-Uni en 2019, déclarant que la Grande-Bretagne violait le droit international et devrait immédiatement s’employer à achever le processus de «décolonisation» en ce qui concerne Maurice.

L’avis consultatif de la CIJ a maintenant reçu une forte approbation de l’ITLS.

La décision devrait permettre à Maurice de commencer à installer ses nouvelles frontières maritimes.

Les Chagossiens âgés ont fait campagne pendant des décennies pour être autorisés à retourner vivre sur les îles dont certains ont été expulsés de force par les troupes britanniques.

La Grande-Bretagne a organisé des visites «patrimoniales» pour certains insulaires, qui vivent désormais principalement au Royaume-Uni et à Maurice.

