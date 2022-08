Un tribunal de l’Oklahoma rétablit la condamnation pour meurtre d'”Innocent Man”

OKLAHOMA CITY (AP) – La Cour d’appel pénale de l’Oklahoma a rétabli la condamnation pour meurtre et la condamnation à perpétuité d’un homme présenté dans le livre et la série télévisée “The Innocent Man”.

Le tribunal a annulé une décision d’un tribunal inférieur selon laquelle les procureurs et la police avaient retenu des preuves qui pourraient disculper Tommy Ward, 61 ans, du meurtre de Donna Denice Haraway en 1984 à Ada.

La décision, datée de vendredi, a déclaré que les preuves retenues, qui comprenaient des entretiens avec des témoins et des rapports de police, étaient à la disposition de la défense de Ward depuis 2003 et n’étaient pas incluses dans l’appel direct de Ward après sa condamnation en 1999.

“Soulever les mêmes catégories générales après la condamnation que celles soulevées en appel direct, même si la base est différente, entraînera une interdiction de procédure”, selon l’avis du tribunal d’État.

“Il est très déçu d’être toujours en prison pour un meurtre qu’il n’a pas commis”, a déclaré mardi l’avocat de Ward, Mark Barrett.

“Nous allons de l’avant … explorons la possibilité d’aller devant un tribunal fédéral” avec des appels supplémentaires, a déclaré Barrett.

Barrett a noté que la cour d’appel avait ordonné au tribunal inférieur d’examiner une demande supplémentaire concernant de nouvelles preuves découvertes en 2019.

Ces preuves incluent des suspects précédemment non divulgués et si la police a fourni à Ward des informations sur le chemisier de la victime, que les procureurs ont déclaré avoir décrit.

La description précise de Ward du chemisier était la “seule information qu’il a donnée qui était correcte” dans ses aveux, a déclaré Barrett.

Ward avait dit à la police que Haraway, 24 ans, avait été poignardée et enterrée, mais son crâne, retrouvé plus d’un an après sa disparition, montrait des preuves d’une blessure par balle et aucune preuve de coup de couteau, selon une autopsie.

Les condamnations initiales et les condamnations à mort de Ward et du co-accusé Karl Fontenot pour la mort de Harway ont été annulées, mais les deux ont de nouveau été condamnés lors d’un nouveau procès, Fontenot ayant de nouveau été condamné à mort et Ward condamné à la prison à vie.

La condamnation à mort de Fontenot a ensuite été réduite à perpétuité avant que sa condamnation ne soit annulée par une cour d’appel fédérale. Il a ensuite été confirmé lorsque la Cour suprême des États-Unis a refusé d’entendre l’appel de l’État.

Les condamnations de Ward et Fontenot ont fait l’objet de nombreux livres, dont “The Innocent Man” de John Grisham, qu’il a produit dans un documentaire en six parties.

Ken Miller, l’Associated Press