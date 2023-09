Un tribunal de l’Ohio décide que l’enfant à naître à terme peut rester dans le langage du vote sur l’avortement

La Cour suprême de l’Ohio a donné mardi une victoire partielle au conseil de vote contrôlé par le Parti républicain, statuant que le terme « enfant à naître » peut rester dans le langage du scrutin lors d’un vote de novembre sur l’opportunité d’inscrire les protections contre l’avortement dans la constitution de l’État.

La décision intervient après que les Ohioiens unis pour les droits reproductifs et cinq pétitionnaires ont poursuivi le conseil d’administration pour un libellé de scrutin qui omettait le terme « fœtus », qui est utilisé dans le texte intégral du projet de loi constitutionnelle. amende-moiNT.

La Cour suprême de l’État a rejeté la demande des pétitionnaires. argument que le langage utilisé lors du scrutin « introduit un jugement éthique », affirmant qu’il « n’établit pas que le langage utilisé lors du scrutin constitue une persuasion inappropriée ».

Le bureau du secrétaire d’État s’est déclaré « satisfait » de la décision du tribunal.

« En rejetant les tentatives d’intérêts particuliers visant à substituer leur propre langage soigneusement conçu et testé par les sondages à celui du bureau de vote, ils ont assuré que les électeurs de l’Ohio auront une compréhension complète et précise de la mesure proposée lorsqu’ils iront voter », a déclaré Mary. Cianciolo, porte-parole du bureau du secrétaire d’État, dans un courriel adressé à NBC News.

Le tribunal s’est rangé du côté des requérants sur un aspect plus restreint du langage contesté du bureau de vote, reconnaissant que l’expression « citoyens de l’État » était trompeuse.

Le bureau de vote avait approuvé un texte interdisant aux citoyens de l’État de l’Ohio d’alourdir, de pénaliser ou d’interdire directement ou indirectement l’avortement avant qu’un enfant à naître ne soit jugé viable. Le tribunal a ordonné au bureau de vote « d’adopter un langage de vote qui décrit avec précision que l’amendement proposé réglemente les actions de « l’État » ».

Un porte-parole de l’Ohioans United for Reproductive Rights a déclaré mardi dans un communiqué qu’il s’agissait d’une autre tentative du bureau de vote de « tromper les électeurs ».

« Le numéro 1 est rédigé de manière claire et concise pour protéger le droit des habitants de l’Ohio de prendre leurs propres décisions en matière de soins de santé concernant la contraception, la grossesse et l’avortement, sans ingérence du gouvernement », a déclaré Lauren Blauvelt. « Le libellé actuel de l’amendement communique ce droit clairement et sans distorsion. »

Cianciolo a déclaré que le tableau de vote serait rapidement convoqué à nouveau pour apporter le « changement mineur ordonné par le tribunal ».

La décision intervient environ six semaines avant les élections de novembre, lorsque les habitants de l’Ohio voteront sur un amendement initié par les citoyens sur l’opportunité de protéger l’accès à l’avortement jusqu’à la viabilité fœtale. Le mois dernier, les habitants de l’Ohio ont catégoriquement rejeté une initiative qui aurait relevé le seuil d’adoption d’un amendement constitutionnel et rendu plus difficile l’adoption de mesures de protection contre l’avortement en novembre.

Depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé l’affaire Roe v. Wade en juin de l’année dernière, les défenseurs du droit à l’avortement dans plusieurs États ont remporté des victoires dans les urnes. Dans les sept États où l’avortement a été inscrit sur le bulletin de vote depuis la décision de la Haute Cour, les électeurs ont soutenu les mesures protégeant le droit à l’avortement. Lors du référendum sur l’avortement organisé au Kansas l’année dernière – en fait le premier test décisif depuis la décision de la Cour suprême – les électeurs ont massivement rejeté une proposition d’amendement constitutionnel qui aurait supprimé les protections existantes pour les droits reproductifs dans l’État.

L’interdiction de l’avortement six semaines après le début de la grossesse, également connue sous le nom de projet de loi « battement cardiaque », est actuellement bloquée par la Cour suprême de l’Ohio.

Le secrétaire d’État républicain de l’Ohio, Frank LaRose, qui supervise le scrutin, s’est publiquement opposé à l’amendement sur le droit à l’avortement qui sera soumis aux électeurs en novembre.

LaRose, qui vise à défier le sénateur démocrate Sherrod Brown pour son siège l’année prochaine, a qualifié cette mesure d’« amendement vraiment radical sur l’avortement ». dans une interview le mois dernier avec « Meet the Press NOW ».