Un tribunal de l’Île-du-Prince-Édouard annule la condamnation pour alcootest d’une femme qui ne comprenait pas la police

Avertissement : Cette histoire fait référence à une tentative de suicide. Une liste de ressources apparaît à la fin du texte.

Le plus haut tribunal de l’Île-du-Prince-Édouard a annulé la condamnation d’une femme née en Ukraine qui avait été accusée d’avoir refusé un alcootest et maintenue en prison pendant la nuit après un accident survenu en juin 2019, au motif que la police de Charlottetown avait violé ses droits garantis par la Charte.

La décision de la Cour d’appel publiée vendredi a déclaré que trois policiers qui ont traité Vira Polusmiak à la suite d’un accident impliquant un seul véhicule auraient dû se rendre compte que son anglais était très mauvais et ont fait des efforts supplémentaires pour s’assurer qu’elle comprenait ses droits.

“Cet appel soulève la question de savoir si la police a adapté ses pratiques pour relever le défi de l’évolution démographique afin de garantir que les protections de la Charte s’appliquent indépendamment de la langue ou de la culture”, a écrit le juge John Mitchell dans la décision de 24 pages.

“Les faits de cette affaire constituent, à mon avis, un mépris regrettable pour les droits constitutionnels de Polusmiak.”

En réponse à la décision, le chef de la police de Charlottetown, Brad McConnell, a envoyé cette déclaration par courriel à CBC News : « Je respecte la décision du tribunal et, à mesure que nous nous adaptons à la diversité croissante de notre province, nous veillerons à ce que nos agents disposent des outils nécessaires pour faire respecter la lois de notre province et de tenir responsables ceux qui les enfreignent. »

La décision suggérait que les policiers auraient pu utiliser une application de traduction pour fournir à Polusmiak une traduction ukrainienne ou russe de ce qu’ils essayaient de lui faire comprendre.

“Il existe actuellement de nombreuses options de ce type sur le marché et certaines conservent même un dossier qui pourrait s’avérer inestimable devant les tribunaux”, a écrit Mitchell. “Ces étapes simples auraient pu confirmer sa compréhension ou son incompréhension.”

Un policier ne s’acquitte pas de ses obligations en vertu de la Charte en se répétant dans une langue que le détenu ne comprend pas. — Arrêt de la Cour d’appel

Au lieu de cela, les agents ont répété leurs questions et instructions plus lentement en anglais, ont utilisé des gestes exagérés et ont démontré comment elle devait souffler dans l’alcootest, après que l’agent de police menant l’enquête a déclaré avoir détecté une légère odeur d’alcool dans son haleine.

“Un policier ne s’acquitte pas de ses obligations en vertu de la Charte en se répétant dans une langue que le détenu ne comprend pas”, a noté la décision.

Je n’ai pas compris le mot “avocat”

Après que Polusmiak ait fait plusieurs tentatives infructueuses pour souffler dans l’appareil d’une manière qui se traduirait par une lecture précise, les agents ont abandonné et l’ont accusée d’avoir refusé de fournir un échantillon d’haleine.

On lui a demandé si elle voulait avoir accès à un avocat immédiatement et a dit non, mais a témoigné plus tard qu’elle ne comprenait pas ce que signifiait le mot « avocat ».

Un appareil d’alcootest est démontré dans cette photo d’archive. La décision de la Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard note que la police a utilisé des gestes de la main et une démonstration pour montrer à l’accusée comment souffler dedans, mais elle n’a pas pu suivre les instructions et ils ont finalement manqué d’embouts propres. (Radio-Canada)

“Cette femme, en pleurs, bouleversée et ne connaissant pas la langue, a été menottée, mise en prison et y est restée environ sept heures”, a indiqué la Cour d’appel. “Personne n’a pensé à demander si elle avait un mari ou un membre de sa famille à qui elle pourrait être confiée.”

En fait, son mari était à la maison, juste au coin du site de l’accident, mais il n’a jamais été contacté.

Manager, médecin témoigner sur le manque d’anglais

Polusmiak est arrivée au Canada en 2017, à l’âge de 45 ans. Elle travaille comme femme de ménage dans un hôtel de Charlottetown où 18 nationalités différentes sont représentées parmi les 35 employés, a témoigné son superviseur.

Le même responsable a déclaré qu’elle devait utiliser Google Translate pour communiquer avec Polusmiak car son anglais était si limité et que la seule raison pour laquelle elle avait été embauchée était qu’un autre membre du personnel qui parlait russe était disponible pour la former.

Son médecin a également témoigné que son anglais était si mauvais que son mari devait être présent pour traduire les résultats médicaux dans une langue qu’elle pouvait comprendre.

Une femme a pris des somnifères après sa libération

“La détention a eu de graves conséquences”, a écrit Mitchell dans la décision de la cour d’appel.

“Polusmiak a témoigné qu’elle pensait qu’on l’emmenait et la gardait dans un poste de police, ce qu’elle croyait comprendre en tant que citoyenne ukrainienne. Se considérant comme un échec parce qu’elle avait été détenue, à sa libération, elle a acheté puis pris des somnifères afin de mettre fin à ses jours. Elle s’est réveillée à l’hôpital.

Un extrait de la décision de la Cour d’appel décrivant la réaction de Vira Polusmiak après avoir été emmenée au Centre correctionnel provincial pendant la nuit après l’accident de voiture de juin 2019. (Cour d’appel de l’Î.-P.-É.)

Polusmiak a été reconnu coupable après un procès en novembre 2019 qui comprenait un traducteur. Sa condamnation a été confirmée en appel en octobre 2021. Une audience d’appel au niveau de la Cour d’appel a eu lieu en mai 2022.

Des gens « normalement » emprisonnés ?

La décision de vendredi a également exprimé son inquiétude quant au fait qu’un des policiers de Charlottetown sur les lieux a déclaré qu’il emprisonnait “normalement” un accusé dont le taux d’alcoolémie est supérieur à 200 milligrammes pour cent “s’il n’y a personne à la maison pour s’occuper d’eux”.

Dans ce cas, on n’a pas demandé à Polusmiak s’il y avait un adulte à la maison pour assumer la responsabilité d’elle et on a même demandé à être ramenée chez son mari pendant le trajet vers le centre correctionnel provincial. De plus, son taux d’alcoolémie était inconnu.

“Incarcérer ceux qui sont accusés de refus simplement parce que vous ne connaissez pas le taux d’alcoolémie de l’individu est absurde et contraire à la loi”, a écrit Mitchell.

Il suffit de se promener dans les rues de Charlottetown et de Summerside ou de marcher dans les couloirs de certaines de nos écoles secondaires pour voir et entendre que l’Île-du-Prince-Édouard, au XXIe siècle, est une province beaucoup plus diversifiée. — Arrêt de la Cour d’appel

“Si un sergent qui fait partie des forces de police depuis 24 ans et un constable qui fait partie des forces de police depuis neuf ans “normalement” ou “habituellement” mettent des citoyens en prison uniquement parce qu’ils ont une lecture de plus de 200 ou qu’ils sont accusés de échouant ou refusant, alors la police incarcère inutilement beaucoup d’individus. Le tribunal ne peut pas tolérer cette pratique.

La décision mentionnait également le nombre croissant de locuteurs de langues non officielles dans la province.

“Au cours du 20e siècle, l’Île-du-Prince-Édouard était presque exclusivement blanche, anglo-saxonne, acadienne, catholique, protestante avec une petite population autochtone. C’était en effet un événement rare et exotique d’entendre une langue autre que l’anglais ou le français parlé.

« Les temps ont changé. Il suffit de se promener dans les rues de Charlottetown et de Summerside ou dans les couloirs de certaines de nos écoles secondaires pour voir et entendre que l’Île-du-Prince-Édouard, au 21e siècle, est une province beaucoup plus diversifiée.

Ressources de prévention du suicide

Le Service canadien de prévention du suicide offre un service téléphonique sans frais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 1-833-456-4566. Vous pouvez vous connecter par texto au 45645, de 17 h 00 à 1 h 00. Services de textos de Jeunesse, J’écoute : Textez « CONNECT » au 686868 (enfants et jeunes).