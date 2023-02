Un tribunal de la Colombie-Britannique rejette le procès pour négligence de tir de la police

Il y a près d’une décennie, des membres de l’unité de police anti-gang de la Colombie-Britannique ont procédé à un démantèlement dans le stationnement d’un centre commercial linéaire de Surrey.

Ils croyaient qu’ils arrêtaient un criminel notoire avec des antécédents d’infractions violentes avec des armes à feu et de nombreux mandats en suspens.

Mais ils avaient le mauvais gars.

L’homme qu’ils visaient en fait était Michael Minchin, qui n’était pas armé lorsque le const. Vicken Movsessian lui a tiré une balle dans la poitrine lors du démontage du 7 novembre 2013.

Mercredi, un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté la poursuite civile de Minchin contre Movsessian, concluant que le civil n’avait pas prouvé que l’officier avait fait preuve de négligence dans ses actions.



CE QUI S’EST PASSÉ

Selon la décision du juge Nitya Iyer, quatre officiers – dont Movsessian – de l’Unité spéciale d’application de la loi des forces combinées de la Colombie-Britannique ont été chargés d’arrêter Corey Foster lors du retrait.

Avant de quitter le détachement, Movsessian a reçu une “fiche cible” avec une photo de Foster et quelques détails sur son apparence, indique la décision. Il a également reçu «un communiqué de presse de l’UMECO» décrivant Foster comme ayant des liens avec le gang des soldats indépendants et 30 mandats d’arrêt en cours pour son arrestation, dont certains liés à l’utilisation d’armes à feu.

“De plus, l’agent Movsessian a été informé que M. Foster pourrait se trouver à une adresse particulière à Surrey, qu’il cherchait à obtenir une arme à feu et que deux personnes l’aideraient à commettre une invasion de domicile, et que M. Foster était accro à et en utilisant activement le GHB (Gamma-Hydroxybutyrate)”, lit-on dans la décision.

Iyer note que Movsessian n’avait “jamais vu ou interagi avec” Foster ou Minchin avant le démontage.

La décision détaille les mesures prises par la police ce jour-là, en commençant par se rendre à l’adresse où ils pensaient que Foster pourrait se trouver, puis en suivant une Toyota Camry qui a quitté cette adresse avec trois personnes à l’intérieur.

Les agents ont rapporté avoir vu Minchin sortir du véhicule à une autre adresse, entrer dans le carport et récupérer un colis de ses chevrons, et remonter dans le véhicule, conformément à la décision.

Ils ont ensuite suivi la Camry jusqu’au centre commercial, où Minchin et un autre homme sont entrés dans un restaurant. À ce moment-là, écrit Iyer, l’équipe de surveillance – qui n’incluait pas Movsessian – a identifié à tort Minchin comme Foster, et l’équipe en uniforme de Movsessian a commencé à se préparer pour le démontage.

Movsessian conduisait une Chevrolet Tahoe banalisée que la police prévoyait d’utiliser pour bloquer la Camry dans son espace de stationnement. En raison d’un autre véhicule dans le parking, cependant, les véhicules ont été positionnés différemment que prévu, laissant Movsessian le plus proche de Minchin, selon la décision.



LA FUSILLADE

Movsessian est sorti du Tahoe et a sorti son arme.

“Il a témoigné qu’il l’avait dirigé vers le torse du passager arrière, appelant qu’il était policier et ordonnant à cette personne de montrer ses mains”, écrit Iyer dans sa décision.

“Il a vu le visage du passager du siège arrière très près de la fenêtre et ses mains près de son visage. Il a remarqué que les yeux de la personne passaient d’un côté à l’autre. Le gendarme Movsessian a vu qu’il se conformait à l’instruction et s’est retourné pour fermer sa voiture. Cependant, avant de faire cela, il a remarqué que le passager du siège arrière s’était éloigné de la fenêtre, hors de l’éclairage des lumières, et que ses mains n’étaient plus visibles.”

L’agent a déclaré au tribunal qu’il avait vu un mouvement sur la banquette arrière, qu’il a interprété comme Minchin appuyant son pied contre le sol afin de soulever son corps, comme s’il attrapait quelque chose dans sa poche arrière.

“Le const. Movsessian a tiré sur la personne à travers la vitre du passager arrière, brisant la vitre et la frappant dans la partie supérieure gauche de la poitrine près de son épaule”, indique la décision.

“Il a vu le corps de la personne projeté contre la vitre du côté conducteur sous la force du coup. Il a vu les mains de la personne en l’air près de ses oreilles et l’a entendu crier ‘ne tirez pas, ne tirez pas.’ Alors qu’il s’approchait du véhicule, le gendarme Movsessian a vu la personne s’éloigner de lui, les mains restant en l’air. Il a rengainé son arme à feu avant d’ouvrir la portière de la Camry.



CHARGES CRIMINELLES

Le Bureau des enquêtes indépendantes de la Colombie-Britannique, qui examine tous les incidents impliquant la police dans la province qui entraînent la mort ou des blessures graves à un membre du public, a été appelé sur les lieux.

Les enquêtes de l’IIO déterminent s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent peut avoir commis une infraction. S’il y en a, le bureau transmet un rapport au service des poursuites de la Colombie-Britannique, qui examine les accusations.

En avril 2015, Movsessian a été accusé d’utilisation imprudente d’une arme à feu en lien avec son tir sur Minchin.

Il a été acquitté lors de son procès pénal en décembre 2016, selon la décision d’Iyer.

Minchin, qui a admis lors du procès civil avoir en sa possession des drogues illégales au moment du retrait, n’a jamais été inculpé d’un crime lié à l’incident de 2013.



LE PROCÈS CIVIL

Iyer note au début de sa décision qu ‘”il ne fait aucun doute que l’agent Movsessian a tiré sur la mauvaise personne”.

La question, selon Iyer, est de savoir s’il a agi avec négligence en le faisant.

Le juge note que le procès de Minchin a été intenté contre Movsessian et n’a pas allégué la négligence de quiconque impliqué dans l’incident.

Pour cette raison, écrit Iyer dans sa décision, les observations de Minchin sur l’identification erronée de la police – ainsi que le lieu, le moment et la technique du retrait – étaient « déplacées ».

“L’agent Movsessian n’a pas pris ces décisions”, écrit le juge. “Je dois déterminer s’il était raisonnable pour lui de tirer sur M. Minchin sur la base des informations dont il disposait et des circonstances qui se sont produites. Il serait erroné d’attribuer à l’agent Movsessian la responsabilité des décisions prises par d’autres.”

Iyer décrit l’allégation de négligence de Minchin comme ayant “trois volets”. Premièrement, il a soutenu que Movsessian aurait dû reconnaître qu’il n’était pas Foster. Deuxièmement, il a soutenu qu’il n’était pas objectivement raisonnable pour Movsessian de croire qu’il cherchait une arme à feu. Et troisièmement, il a soutenu que Movsessian n’avait pas correctement évalué les conséquences possibles s’il tirait avec son arme et manquait.

De chacune de ces manières, Minchin a allégué que Movsessian n’avait pas respecté la norme de diligence qu’un policier doit à un membre du public.

Iyer n’était pas d’accord, écrivant dans sa décision que l’agent agissait sur la base des informations fournies par ses collègues, et que rien de ce qu’il avait vu dans sa brève interaction avec Minchin avant la fusillade ne lui aurait suggéré que la personne qu’il tirait n’était pas la cible visée du retrait.

“À mon avis, le fait que l’agent Movsessian n’ait pas remarqué les différences entre la personne qu’il a réellement abattue et la personne qu’il croyait tirer était raisonnable dans les circonstances”, indique la décision du juge.

De même, parce qu’il pensait qu’il interagissait avec Foster, qu’il croyait être un dangereux criminel ayant des antécédents d’utilisation d’armes à feu, il était raisonnable pour Movsessian de soupçonner que Minchin cherchait une arme à feu, écrit Iyer.

“De toute évidence, la voie la plus sage pour une personne confrontée à l’arme d’un policier pointée sur elle est de se conformer à ses instructions”, indique la décision.

“Cependant, il est certainement possible qu’un individu panique, l’amenant à baisser les bras. Alors qu’un autre officier aurait pu tirer une inférence différente, je trouve que l’inférence de l’agent Movsessian et sa décision de tirer sont conformes à la norme du caractère raisonnable. … Il a peut-être fait une erreur de jugement, mais ce n’était pas déraisonnable dans les circonstances.”

Enfin, sur la question de la “toile de fond” contre laquelle Movsessian a tiré sur Minchin, la décision d’Iyer note que l’officier était “relativement proche du véhicule et n’a vu personne dans cette zone du centre commercial ou derrière l’endroit où il pointait son arme. “

“Son évaluation était raisonnable dans les circonstances”, indique la décision.