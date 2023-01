Un tribunal de la Colombie-Britannique ordonne à une femme de rembourser son employeur pour “vol de temps” alors qu’elle travaillait à la maison

Un tribunal a ordonné à une comptable de la Colombie-Britannique de payer plus de 2 600 $ à son ancien employeur après qu’un logiciel de suivi ait montré qu’elle s’était livrée à un «vol de temps» alors qu’elle travaillait à domicile.

La décision rendue cette semaine par le tribunal de résolution civile montre que la femme a réclamé 5 000 $ pour couvrir les salaires et indemnités de départ impayés, arguant qu’elle avait été licenciée sans motif en mars dernier.

Mais l’employeur, Reach CPA Inc., a présenté une demande reconventionnelle avec des preuves montrant un écart de 50 heures entre ses feuilles de temps et l’activité enregistrée par le logiciel de suivi sur son ordinateur de travail.

La décision montre que la femme a commencé à travailler à distance en octobre 2021 et Reach a installé le logiciel, appelé TimeCamp, sur son ordinateur portable quatre mois plus tard, peu de temps après qu’elle et son manager se sont rencontrés pour discuter de ses performances.

Le tribunal a déclaré que Reach a comparé les feuilles de temps de la femme avec les données du logiciel sur un mois entre fin février et mars et a constaté qu’elle avait réclamé 50 heures pendant lesquelles il semblait qu’elle ne travaillait pas.

La décision lui ordonne de payer à Reach 2 603 $ plus les intérêts sur la dette et les dommages-intérêts pour le vol de temps et une partie impayée d’une avance que l’entreprise lui avait donnée pour l’équipement de bureau à domicile et les frais de scolarité, ainsi que des frais de 125 $ au tribunal.

La femme a dit au tribunal qu’elle ne pouvait pas expliquer les 50 heures qui n’avaient pas été prises en compte car elle ne comprenait pas parfaitement comment utiliser le logiciel, dit-il.

Mais Megan Stewart, membre du tribunal, a trouvé que cela n’avait pas d’importance étant donné que le programme suivait automatiquement la différence entre son travail et ses activités personnelles.

“Le vol de temps dans le contexte de l’emploi est considéré comme une forme très grave d’inconduite”, indique la décision publiée mercredi.

La confiance et l’honnêteté sont essentielles à une relation de travail, en particulier dans un environnement de travail à distance, dit-il.

L’inconduite de la femme a entraîné “une rupture irréparable de sa relation de travail avec Reach”, déclare Stewart dans la décision, estimant que “le licenciement était proportionné aux circonstances”.

La femme a également déclaré au tribunal qu’elle avait passé du temps à travailler avec des copies papier que TimeCamp n’aurait pas capturées, note la décision, mais Reach a soumis des données montrant qu’avec le temps qu’elle a passé à imprimer, elle n’aurait pas pu imprimer le grand volume de documents dont elle aurait eu besoin. .

Même si elle avait travaillé avec des copies papier, Stewart n’a trouvé aucune preuve que la femme ait téléchargé son travail dans le système électronique de l’entreprise ou qu’elle ait autrement démontré qu’elle avait passé beaucoup de temps à effectuer des tâches liées au travail en rapport avec les 50 heures non comptabilisées. pour.

La Presse Canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.