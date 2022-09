Un tribunal de la Colombie-Britannique interdit à un activiste climatique de posséder de la colle

Un militant pour le climat qui s’est collé à la porte d’une succursale de la Banque Royale du Canada en avril s’est vu interdire de posséder de l’adhésif à l’extérieur de son domicile dans le cadre de sa libération conditionnelle pour le crime.

Une décision de la cour provinciale de Nanaimo rendue début août et mise en ligne plus récemment impose la condition inhabituelle à Victor Lawrence Brice, membre du groupe de protestation Save Old Growth.

Brice a plaidé coupable à deux chefs d’accusation, l’un lié à la manifestation de la succursale RBC et l’autre découlant d’une manifestation sur une route provinciale le 27 janvier, selon les motifs du juge William Jackson.

“La manifestation sur l’autoroute n’est pas particulièrement inhabituelle”, a déclaré Jackson dans sa décision.

“C’était une manifestation pacifique bloquant la circulation. Je ne sais pas si les manifestants qui se collent à la porte de la banque sont uniques ou non. C’est certainement quelque chose dont je n’ai pas entendu parler, mais ce serait certainement un moyen efficace de protester ou du moins provoquant des perturbations à la banque.”

La Couronne a demandé une peine avec sursis et 12 mois de probation pour les infractions, arguant que l’élément de vandalisme impliqué dans l’incident de collage – ainsi que la présence de deux infractions similaires – justifiaient une peine plus sévère.

La défense a demandé une libération conditionnelle, mais avec les mêmes conditions de base que celles proposées par la Couronne.

Jackson a opté pour une libération conditionnelle, notant que le tribunal avait reçu huit lettres de référence parlant de la “citoyenneté hautement productive et modèle” de Brice avant son arrestation.

“La base des actions de M. Brice était une préoccupation très manifestement sincère pour les effets immédiats et à long terme du changement climatique et la frustration face au manque de mouvement politique malgré ses tentatives de motiver les politiciens”, a déclaré Jackson.

Le juge a condamné Brice à 12 mois de probation avec plusieurs autres conditions en plus de l’interdiction de posséder de la colle.

Brice doit également “garder l’ordre et bien se comporter”, accomplir 40 heures de travaux d’intérêt général et se présenter régulièrement à son agent de probation. Il lui est interdit de gêner la circulation sur toute voie publique et ne doit pas se rendre à la succursale RBC située au 110 – 2000 Island Highway North à Nanaimo.

“Vous ne devez pas posséder de colle, de super colle, d’adhésif, de fixateur ou de résine à l’extérieur de votre résidence, sauf : avec l’autorisation écrite préalable de votre agent de probation, ou de la colle, de l’adhésif, du fixateur ou de la résine qui serait normalement utilisé par ou avec enfants », a déclaré Jackson, décrivant la dernière période de la probation.

“Vous devez avoir sur vous l’autorisation si vous en avez une du bureau de probation, qui peut être au format électronique, lorsque vous possédez l’un de ces objets en dehors de votre résidence.”