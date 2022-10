Un tribunal de la Colombie-Britannique accorde à la victime d’une escroquerie par affinité 742 000 $ en dommages-intérêts

Une propriété dans le quartier Fairview de Vancouver, une marge de crédit bâclée, un Français confiant et un couple âgé qu’il considérait comme des pseudo-parents sont au centre d’une bataille juridique désordonnée devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

Le 5 octobre, le juge Warren Milman a ordonné aux accusés, Gordon et Jeannine Kapelus, de payer plus de 742 000 $ de dommages et intérêts pour avoir volé les économies de la vie de François Milly sous couvert d’amitié et de conseils juridiques.

L’avocat du plaignant a déclaré à CTV News que l’affaire était un exemple de fraude par affinité, un type d’escroquerie à l’investissement dans laquelle les victimes sont ciblées en tant que membres d’un groupe particulier, comme une religion et une race.

« On dit souvent qu’un escroc doit faire confiance à la personne qu’il va escroquer », explique Les Mackoff.

Selon le jugement, Milly a rencontré les Kapelus en 2009, quelques années après avoir immigré au Canada depuis la France. Puisqu’il considérait le couple comme sa famille de substitution, il appelait souvent les Kapelus “papa” et “maman”.

M. Kapelus est un avocat à la retraite, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles Milly s’est tourné vers lui pour obtenir des conseils juridiques en juin 2016. Il venait de vendre sa propriété et d’investir le produit, seulement pour apprendre que la Banque TD avait fait une erreur lors de la génération d’un relevé de paiement. pour la vente.

Cela laissait l’une des deux marges de crédit impayée et la TD refusait d’acquitter l’hypothèque jusqu’à ce que la banque reçoive le remboursement.

Kapelus a déconseillé à Milly de succomber aux demandes de TD et a commencé à parler à la banque au nom de Milly. En novembre 2016, après des mois de négociation avec TD, Kapelus a convaincu Milly de transférer ses économies sur le compte d’entreprise de Janalex Investments Ltd., une société détenue par les défendeurs. La théorie était que cela améliorerait encore plus la position de négociation de Milly, mais en réalité, ces fonds ont été transférés personnellement à M. et Mme Kapelus.

Un calendrier fourni dans la décision du tribunal montre que la TD a intenté une action en justice contre Milly en janvier 2017 et que M. Kapelus a géré le litige au nom de Milly.

“Dire que M. Kapelus a mal géré le litige serait un euphémisme”, lit-on dans le jugement. « Qu’il suffise de dire que les choses ne se sont pas bien passées pour M. Milly.

En juin 2019, Milly a décidé d’abandonner l’appel et de payer la TD, et a demandé son argent. À ce stade, le couple Kapelus a rompu les communications et Milly a été contraint de louer sa maison à Victoria, où il avait déménagé dans l’espoir de prendre sa retraite. De là, il est passé de défendeur dans une affaire de propriété à demandeur dans une affaire de fraude, qui a consommé encore trois ans de sa vie.

Il n’y a aucun compte rendu de la façon dont les fonds de Milly ont été dépensés par ses anciens pseudo-parents, mais dans sa décision, le juge Milman propose une explication.

« Les preuves dont je dispose suggèrent que bien plus de la moitié des fonds restants, soit un total de 268 764 $, ont probablement été utilisés, en février 2019, pour payer deux jugements en suspens contre Mme Kapelus en faveur de l’Université de la Colombie-Britannique, son ancien employeur. », a écrit Milman.

Il s’avère que ce n’était pas la première fois que les Kapelus comparaissaient devant un tribunal. M. Kapelus a représenté sa femme dans son procès contre UBC, qui a duré 23 ans et s’est soldé par sa perte.

Maintenant, elle et son mari doivent payer près de 642 000 $ en dommages pécuniaires et 30 000 $ en dommages-intérêts aggravés, plus M. Kapelus est responsable de 70 000 $ supplémentaires en dommages-intérêts punitifs. L’équipe de défense de Milly demande également des frais spéciaux, qui couvriraient les frais juridiques de leur client.

“Il n’y a rien de plus satisfaisant que de représenter une personne décente qui a été traitée de manière malhonnête et qui a été justifiée”, déclare Mackoff.

Une fois les dommages-intérêts recouvrés, Mackoff dit que Milly pourra rembourser les fonds empruntés, ainsi que l’hypothèque qu’il a dû contracter à Victoria, et se retrouver avec une épargne-retraite.

“Je ne dis pas qu’il va être complètement rétabli”, déclare Mackoff. “Mais cela le rapprochera le plus possible.”