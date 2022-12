Un tribunal de Hong Kong retarde le procès de l’éditeur pro-démocratie Jimmy Lai

Le procès d’un éditeur de journaux de Hong Kong qui a été arrêté dans le cadre d’une répression contre un mouvement pro-démocratie a été reporté jeudi après que le chef du territoire a demandé à la Chine de l’empêcher effectivement d’engager un avocat de la défense britannique.

Jimmy Lai, 74 ans, risque une peine d’emprisonnement à perpétuité s’il est reconnu coupable en vertu d’une loi sur la sécurité nationale imposée par le parti communiste au pouvoir à l’ancienne colonie britannique. Le gouvernement s’est opposé après que les juges ont approuvé lundi le projet de Lai d’embaucher Timothy Owen, un avocat vétéran des droits de l’homme.

Le chef de la direction, John Lee, a demandé à la législature cérémonielle contrôlée par le Parti communiste chinois de décider si les avocats étrangers qui n’exerçaient pas normalement à Hong Kong pouvaient être rejetés pour des affaires de sécurité nationale.

Pékin a imposé la loi sur la sécurité après les manifestations pro-démocratie qui ont commencé en 2019. Si Pékin intervient, ce serait la sixième fois que le gouvernement dirigé par les communistes interviendrait dans les affaires juridiques de la ville.

Lai, le fondateur de l’Apple Daily, aujourd’hui disparu, est accusé d’avoir conspiré avec d’autres pour appeler à l’imposition de sanctions ou d’un blocus, ou de se livrer à des activités hostiles contre Hong Kong ou la Chine. Il fait également face à une accusation de collusion avec des forces étrangères pour mettre en danger la sécurité nationale, et à une accusation distincte de sédition en vertu d’une loi de l’époque coloniale qui est de plus en plus utilisée pour étouffer la dissidence.

Les gens brandissent des exemplaires de l’Apple Daily alors qu’ils protestent pour la liberté de la presse dans un centre commercial à Hong Kong en août 2020, un jour après que les autorités ont effectué une perquisition au siège du journal après l’arrestation du fondateur de l’entreprise, Jimmy Lai, en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité nationale. (Isaac Lawrence/AFP/Getty Images)

Fin novembre, 25 personnes ont été condamnées en vertu de la loi, qui interdit la subversion, les activités indépendantistes, la collusion avec les “forces étrangères” et le terrorisme, selon le bureau de la sécurité.

Les juges ont approuvé la demande du ministère de la Justice de reporter le procès pour une courte période alors que la ville attend la décision de Pékin. La prochaine audience est prévue le 13 décembre.

Pékin fait reculer les droits civiques

Lee, l’ancien chef de la sécurité de Hong Kong qui a supervisé la répression, a déclaré mardi que Pékin était très préoccupé et agirait “dès que possible”, mais n’a donné aucun délai pour une interprétation qui annulerait le jugement du tribunal.

Hong Kong s’est vu promettre un “haut degré d’autonomie” lors de son retour en Chine en 1997, mais Pékin et ses alliés locaux ont fait reculer les droits civils à l’occidentale, érodant l’attrait du territoire en tant que centre commercial mondial.

Owen n’a pas comparu devant le tribunal parce que le département de l’immigration a retenu la demande de l’avocat pour une prolongation de son visa de travail, a déclaré l’avocat de Lai.

La plus haute cour de Hong Kong a rejeté lundi les objections du gouvernement contre l’autorisation de Lai d’embaucher Owen pour des raisons de sécurité comme “non définies et non fondées”.

Mardi, le président de l’Association du barreau de Hong Kong, Victor Dawes, a exhorté le comité permanent du Congrès national du peuple à exercer son pouvoir d’interpréter la loi avec parcimonie. Il a déclaré que les tribunaux locaux pourraient clarifier toute ambiguïté à l’avenir.

Le bureau de liaison de Pékin à Hong Kong et le bureau des affaires de Hong Kong et de Macao ont soutenu la position de Lee dans des déclarations lundi.