Un tribunal de Hong Kong rejette l’offre de l’éditeur Jimmy Lai de mettre fin à son procès pour sécurité nationale

HONG KONG (AP) – Un tribunal de Hong Kong a rejeté lundi la demande d’un éditeur emprisonné de mettre fin à son procès pour sécurité nationale, poursuivant une affaire historique considérée comme faisant partie de la répression de Pékin contre le mouvement pro-démocratie de la ville.

Jimmy Lai, le fondateur de 75 ans du journal aujourd’hui disparu Apple Daily, risque la prison à vie s’il est reconnu coupable en vertu d’une loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin. Ses avocats ont déposé plus tôt une demande d’arrêt du procès, faisant craindre que son affaire ne soit entendue par trois juges approuvés par le chef de la ville, au lieu d’un jury.

Lorsque Hong Kong est revenu à la Chine en 1997, il a été promis que les procès par jury, pratiqués auparavant dans l’ancienne colonie britannique, seraient maintenus en vertu de la constitution de la ville. Mais contrairement à la tradition de common law de la ville, la loi sur la sécurité autorise les procès sans jury pour les affaires de sécurité nationale.

Lundi, les juges Esther Toh, Susana D’Almada Remedios et Alex Lee ont rejeté à l’unanimité la demande de Lai, affirmant qu’il n’y avait aucune raison de croire qu’ils « seraient de parti pris, réellement ou apparemment, contre » Lai.

La loi sur la sécurité nationale a été promulguée en juin 2020 après des mois de manifestations antigouvernementales appelant à une enquête sur la conduite de la police pendant les troubles et le suffrage universel. Il interdit la sécession, la subversion, le terrorisme et la collusion étrangère pour intervenir dans les affaires de la ville, et a été utilisé pour éradiquer la dissidence.

Lai est accusé d’avoir conspiré avec d’autres pour demander des sanctions ou des blocus, ou de se livrer à des activités hostiles, contre Hong Kong ou la Chine. Il fait également face à une accusation de collusion avec des forces étrangères pour mettre en danger la sécurité nationale, et à une accusation distincte de sédition en vertu d’une loi de l’époque coloniale qui est également de plus en plus utilisée pour écraser l’opposition.

En vertu de la loi sur la sécurité, le secrétaire à la justice peut ordonner que les affaires de sécurité nationale soient jugées sans jury si des secrets d’État doivent être protégés, si des forces étrangères sont impliquées ou si la sécurité personnelle des jurés doit être protégée. Dans de tels cas, ils seront entendus par un panel de trois juges triés sur le volet.

Plus tôt ce mois-ci, Robert Pang, l’un des avocats de Lai, a souligné le manque de transparence dans la nomination des juges, affirmant que cela pourrait affecter la confiance du public dans le pouvoir judiciaire et le processus judiciaire.

Pang a également allégué que la décision de l’exécutif d’empêcher l’avocat britannique Timothy Owen de représenter Lai pouvait être décrite à juste titre comme une « persécution ».

Dans la décision de lundi, les juges n’étaient pas d’accord sur le fait que le chef de la ville avait une liberté totale dans sa sélection. Ils ont dit que les huissiers de justice sont nommés par le chef de la ville sur recommandation d’un « organe consultatif indépendant ».

Il n’y avait également aucune preuve montrant que le comité de sauvegarde de la sécurité nationale, qui empêchait Owen de défendre Lai, agissait de mauvaise foi, ont-ils déclaré. Ils ont ajouté qu’une personne n’a pas le droit d’insister pour être représentée par un avocat qui n’a pas le droit général d’exercer à Hong Kong.

« Il n’est certainement pas vrai que (Lai) se retrouve sans représentation légale adéquate et compétente. Au contraire, (Lai) a les services d’un cabinet d’avocats et d’une équipe de six avocats », ont-ils écrit.

Le procès de Lai, initialement prévu pour commencer le 1er décembre, a été reporté à septembre alors que la ville attendait la décision de Pékin sur une dispute sur sa décision d’engager un avocat britannique. Lai a été condamné à cinq ans et neuf mois dans une autre affaire de fraude en décembre.

Dans un rapport publié la semaine dernière, le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré que les autorités de Hong Kong avaient utilisé les lois sur la sécurité et la sédition pour cibler des personnalités pro-démocratie, des journalistes et des politiciens.

Le rapport a indiqué qu’il avait soulevé le cas de Lai avec le vice-président chinois Han Zheng. Le gouvernement de Hong Kong a fermement rejeté ce qu’il a appelé les remarques calomnieuses dans le rapport.

Lundi également, un procès séparé s’est ouvert pour d’autres militants moins importants qui auraient fait partie d’un groupe qui a occupé la législature de Hong Kong pendant trois heures lors des manifestations de 2019. Parmi ceux qui ont comparu devant le tribunal figurait l’ancienne dirigeante étudiante Althea Suen.

Suen a plaidé coupable à l’accusation d’émeute, selon les médias locaux. Elle a écrit plus tôt sur Facebook qu’elle n’avait aucun regret d’avoir combattu pour la liberté, la justice et la démocratie.

Kanis Leung, Associated Press