Un tribunal de Hong Kong permet à un avocat britannique de défendre le magnat des médias Jimmy Lai

HONG KONG (AP) – Un tribunal de Hong Kong a confirmé mercredi la décision de laisser un avocat britannique chevronné défendre l’éditeur de journaux pro-démocratie Jimmy Lai lors de son prochain procès pour sécurité nationale.

Lai, le fondateur de 74 ans du défunt Apple Daily, a été arrêté après que Pékin a imposé une loi radicale sur la sécurité nationale pour réprimer la dissidence à la suite de manifestations généralisées en 2019. Il fait face à trois accusations de complot en vue de collusion avec un pays étranger. et une accusation de sédition distincte. Son procès devrait commencer le 1er décembre.

La loi sur la sécurité nationale criminalise les actes de succession, de subversion, de terrorisme et de collusion avec des forces étrangères. S’il est reconnu coupable, Lai encourt la peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

Timothy Owen KC, un vétéran du droit basé à Londres et spécialisé dans le droit pénal et les droits de l’homme, a obtenu l’approbation du tribunal le mois dernier pour représenter Lai malgré les objections du secrétaire à la justice de la ville et de l’association du barreau de Hong Kong.

A cette époque, le juge a déclaré que l’affaire serait importante pour “le développement de la jurisprudence locale sur l’application de la loi sur la sécurité nationale et la protection de la liberté d’expression”, ajoutant qu’il était dans l’intérêt public d’avoir un éminent spécialiste étranger comme Owen impliqué au procès.

Face à un appel du secrétaire à la justice, les juges de la Cour d’appel ont approuvé mercredi la décision précédente, affirmant que la perception publique de l’équité du procès était importante pour l’administration de la justice.

“Le tribunal doit adopter une approche flexible et sensée pour arriver à une décision qui conviendrait le mieux à l’intérêt public dans cette demande”, ont-ils déclaré.

Hong Kong, une ancienne colonie britannique rendue à la Chine en 1997, utilise la même juridiction de common law que le Royaume-Uni Outre le fait que des juges étrangers siègent dans les tribunaux de la ville, des avocats d’autres juridictions pratiquant la common law peuvent également travailler au sein du système juridique de la ville, en particulier lorsque leur expertise est nécessaire pour certains cas.

Owen, qui travaille dans Matrix Chambers, a déjà participé à des affaires très médiatisées à Hong Kong. Il a représenté le banquier britannique Rurik Jutting, qui a été condamné pour le meurtre de deux femmes, et un policier qui a fait appel de sa condamnation pour avoir agressé un militant pro-démocratie lors des manifestations de 2014.

Lai purge déjà une peine de 20 mois de prison pour son rôle dans des rassemblements non autorisés. Il attend également une condamnation pour sa condamnation pour fraude le 24 novembre. Ces accusations sont distinctes de la loi sur la sécurité nationale.

Son équipe juridique a demandé plus tôt aux Nations Unies d’enquêter sur son emprisonnement et ses multiples accusations criminelles de “harcèlement légal” pour le punir d’avoir parlé.

La promulgation de la loi sur la sécurité a conduit à l’arrestation de nombreux militants éminents de la démocratie. Cela a également sapé la confiance dans l’avenir de la place financière internationale, un nombre croissant de jeunes professionnels réagissant à la diminution des libertés en s’expatriant.

Kanis Leung, Associated Press