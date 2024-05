Un tribunal de Hong Kong déclare 14 des 16 militants pour la démocratie coupables de subversion | Nouvelles des tribunaux

Un tribunal de Hong Kong a déclaré 14 des 16 militants et hommes politiques coupables de subversion lors du plus grand procès jamais organisé sur le territoire chinois en vertu de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin.

Les juges, désignés pour entendre les affaires intentées en vertu de la loi sur la sécurité de 2020, qui n’autorise pas les procès avec jury, ont partagé les motifs de leur décision dans un document de 319 pages mis en ligne.

Le groupe faisait partie des 47 personnes, dont certains des plus éminents partisans de la démocratie à Hong Kong, chargées d’une primaire non officielle de 2020 pour choisir des candidats à une élection du Conseil législatif qui a ensuite été reportée.

Beaucoup d’entre eux sont détenus depuis qu’ils ont été arrêtés à l’aube en janvier 2021.

Deux des accusés – l’avocate et ancienne conseillère de district Laurence Lau et le travailleur social et ancien conseiller de district Lee Yue-shun – ont été acquittés, ce qui en fait les premières personnes à être innocentées des accusations liées à la loi sur la sécurité nationale depuis l’entrée en vigueur de la législation il y a près de quatre ans. il y a. Lau, l’un des rares accusés à avoir été libérés sous caution, a organisé sa propre défense.

Les autres accusés ont plaidé coupable.

L’accusation a allégué que le groupe prévoyait d’utiliser sa position au conseil législatif – s’il était élu – pour bloquer le budget annuel de Hong Kong, dans une démarche qui aurait forcé le plus haut dirigeant de la ville à démissionner et à dissoudre le corps législatif.

Les juges ont déclaré qu’ils avaient adopté une interprétation large de la loi sur la sécurité et qu’ils étaient d’accord avec l’accusation sur le fait que le plan présumé du groupe aurait conduit à « une instabilité politique conduisant à une crise constitutionnelle ».

Dans une déclaration faisant suite à la décision, Maya Wang, directrice par intérim de Human Rights Watch pour la Chine, a déclaré que le verdict montrait le « mépris total » à Hong Kong pour les processus politiques démocratiques et l’État de droit.

« La démocratie n’est pas un crime, quoi qu’en disent le gouvernement chinois et son tribunal de Hong Kong, trié sur le volet », a déclaré Wang. « Pékin a promis aux Hongkongais le suffrage universel. C’est Pékin qui doit être tenu responsable de ses manquements répétés à ces promesses et de sa suppression flagrante des droits humains fondamentaux garantis dans les lois et la constitution fonctionnelle de Hong Kong.

Sarah Brooks, directrice d’Amnesty International pour la Chine, a quant à elle déclaré que cette décision était « l’illustration la plus impitoyable à ce jour » du fait que la loi sur la sécurité était « utilisée comme une arme pour faire taire la dissidence ».

Détermination de la peine

Pékin a imposé la loi sur la sécurité nationale à la suite de manifestations de masse en 2019, déclenchées par les projets du gouvernement visant à autoriser les extraditions vers le continent, où les tribunaux sont contrôlés par le parti communiste, mais qui ont évolué vers des appels à plus de démocratie et à une enquête sur les brutalités policières.

Cette année-là, lors des élections des conseils de district, les candidats pro-démocratie ont remporté une victoire écrasante et ils espéraient tirer parti de ce soutien pour remporter davantage de sièges aux élections du Conseil législatif prévues en septembre 2020. Le gouvernement a ensuite invoqué des lois d’urgence pour reporter ce scrutin de 2020. un an, avant que Pékin ne modifie les règles électorales pour limiter davantage le nombre de sièges élus au suffrage direct et garantir que seuls les candidats considérés comme « patriotes » puissent se présenter.

Près de 300 personnes ont été arrêtées en vertu de la loi sur la sécurité ou d’une loi sur la sédition datant de l’époque coloniale, et Hong Kong a fait adopter en mars un projet de loi sur la sécurité nationale, connu sous le nom d’article 23, qui, selon lui, était nécessaire pour « combler les lacunes ».

Le procès des 47 va maintenant passer à sa phase de détermination de la peine et d’atténuation, lorsque les juges examineront la situation de chaque accusé.

Des experts avaient déclaré plus tôt à Al Jazeera que la procédure pourrait prendre jusqu’à six mois et que tout accusé libéré sous caution pourrait la faire révoquer.

Les personnes considérées comme des « délinquants principaux » ou identifiées comme des dirigeants encourent une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité en vertu de la loi sur la sécurité. Les « délinquants » de niveau inférieur pourraient être condamnés à une peine de trois à dix ans pour participation « active », tandis que les « autres participants » pourraient être condamnés à une peine allant jusqu’à trois ans de prison.

Plaider coupable entraîne généralement une réduction de peine pour les accusés, mais il n’est pas clair si le tribunal de sécurité nationale suivra la convention.

Les 47 personnes sont âgées de 20 à 60 ans et comprennent certaines des personnalités de l’opposition les plus en vue de Hong Kong, notamment Benny Tai, 59 ans, juriste et l’un des organisateurs présumés ; le militant pour la démocratie Joshua Wong, 27 ans ; l’ancienne journaliste et législateur Claudia Mo, 67 ans ; et le militant de toujours Leung Kwok-hung, 68 ans, plus connu sous le nom de « Cheveux longs ».