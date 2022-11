Un tribunal de Hong Kong confirme la condamnation d’un journaliste chevronné

Bao Choy a été reconnue coupable en avril 2021 par un tribunal inférieur d’avoir trompé le gouvernement en obtenant des registres de propriété de véhicules à des fins journalistiques, plutôt que pour des problèmes liés aux transports comme elle l’avait déclaré. Elle tentait de retrouver les auteurs d’une attaque de foule contre des manifestants et des navetteurs à l’intérieur d’une gare pour son documentaire pour le radiodiffuseur public RTHK.

L’histoire coproduite par Choy, intitulée “7.21 Who Owns the Truth”, a remporté le prix du documentaire en langue chinoise aux Human Rights Press Awards en 2021. Le jury l’a salué comme “un classique du reportage d’investigation” qui avait chassé “le plus petit indices, interrogeant les puissants sans crainte ni faveur.