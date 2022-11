Un tribunal de Hong Kong confirme la condamnation d’un journaliste chevronné

HONG KONG (AP) – Une journaliste primée de Hong Kong a perdu son appel lundi contre sa condamnation pour avoir fait de fausses déclarations en obtenant des informations pour son enquête sur une attaque violente lors des manifestations généralisées de 2019.

Bao Choy a été reconnue coupable en avril 2021 par un tribunal inférieur d’avoir trompé le gouvernement en obtenant des registres de propriété de véhicules à des fins journalistiques, plutôt que pour des problèmes liés aux transports comme elle l’avait déclaré. Elle tentait de retrouver les auteurs d’une attaque de foule contre des manifestants et des navetteurs à l’intérieur d’une gare pour son documentaire pour le radiodiffuseur public RTHK.

La décision précédente a suscité l’indignation des professionnels des médias locaux face à la diminution de la liberté de la presse dans la ville. Choy – qui a été condamné à une amende de 6 000 dollars de Hong Kong (765 $) pour deux chefs d’accusation de fausses déclarations – l’a qualifié de “jour très sombre pour tous les journalistes de Hong Kong” à l’époque.

Le juge de la Haute Cour, Alex Lee, a confirmé le verdict dans un jugement écrit.

« Je ne nie pas que l’appelant tentait d’obtenir l’information avec de bonnes intentions. Mais comme le magistrat l’avait souligné, en termes de condamnation, avoir de bonnes intentions n’est pas une justification », a déclaré Lee.

L’histoire coproduite par Choy, intitulée “7.21 Who Owns the Truth”, a remporté le prix du documentaire en langue chinoise aux Human Rights Press Awards en 2021. Le jury l’a salué comme “un classique du reportage d’investigation” qui avait chassé “le plus petit indices, interrogeant les puissants sans crainte ni faveur.

Dans les mois qui ont suivi la condamnation du journaliste, deux médias – Apple Daily et Stand News – ont été contraints de fermer lors d’une répression continue contre les dissidences à la suite des manifestations de 2019 dans la ville chinoise semi-autonome. Hong Kong, une ancienne colonie britannique, est revenue sous le contrôle de la Chine en 1997.

Certains des cadres supérieurs des deux points de vente ont également été poursuivis. Le fondateur d’Apple Daily, Jimmy Lai, fait face à des accusations de collusion en vertu d’une vaste loi sur la sécurité nationale promulguée en 2020. Un procès pour deux anciens rédacteurs en chef de Stand News accusés en vertu d’une loi sur la sédition de l’époque coloniale qui a été de plus en plus utilisée pour étouffer les voix critiques est en cours.

Hong Kong a perdu plus de 60 places pour se situer à la 148e place du dernier Classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières publié en mai.

Kanis Leung, Associated Press