Un tribunal de Caroline du Nord ordonne que le nom de RFK Jr. soit supprimé juste avant l’envoi des bulletins de vote

RALEIGH, Caroline du Nord — Une cour d’appel de Caroline du Nord a statué vendredi que Robert F. Kennedy Jr. Le nom de Donald Trump doit être retiré des bulletins de vote des États pour l’élection présidentielle, bouleversant ainsi les plans de cet État clé au moment même où les autorités étaient sur le point de commencer à envoyer par courrier les premiers bulletins de vote par correspondance du pays pour l’élection présidentielle du 5 novembre.

La Cour d’appel de niveau intermédiaire a rendu une ordonnance autorisant Kennedy à suspendre l’envoi de bulletins de vote portant son nom. La cour a également demandé à un juge de première instance d’ordonner au Conseil électoral de l’État de distribuer des bulletins de vote ne portant pas le nom de Kennedy. Aucune explication juridique n’a été donnée.

La loi de l’État exigeait que les premiers bulletins de vote par correspondance soient envoyés par courrier ou transmis au plus tard 60 jours avant l’élection générale, ce qui fait de vendredi la date limite. Le processus de réimpression et d’assemblage des bulletins de vote prendrait probablement plus de deux semaines, ont déclaré les procureurs de l’État. La décision pourrait faire l’objet d’un appel.

Kennedy, le candidat du parti We The People en Caroline du Nord, avait intenté un procès la semaine dernière pour se retirer des bulletins de vote de l’État après il a suspendu sa campagne et a soutenu le candidat républicain Donald Trump. Mais la majorité démocrate du Conseil électoral de l’État a rejeté la demande, affirmant qu’il était trop tard dans le processus d’impression des bulletins de vote et de codage des machines de dépouillement. Kennedy a alors intenté un procès.

La juge Rebecca Holt de la Cour supérieure du comté de Wake jeudi a nié les efforts de Kennedy Holt a demandé aux responsables électoraux de ne pas envoyer de bulletins de vote par correspondance avant vendredi midi.

Un résultat favorable pour Kennedy pourrait aider Trump dans ses efforts pour remporter la bataille présidentielle de Caroline du Nord. Trump a remporté les votes électoraux de l’État avec seulement 1,3 point de pourcentage d’avance sur le démocrate Joe Biden en 2020.

Plus de 132 500 personnes — des militaires, des travailleurs étrangers et des résidents civils de l’État — ont demandé jusqu’à présent des bulletins de vote par correspondance en Caroline du Nord, a déclaré le Conseil d’État des élections.

Dans un courriel, l’avocat du conseil d’État, Paul Cox, a demandé aux directeurs des élections des 100 comtés, après la décision de vendredi, de conserver les bulletins de vote actuels mais de ne pas les envoyer. Plus de 2,9 millions de bulletins de vote par correspondance et en personne ont été imprimés jusqu’à présent.

Aucune décision n’a été prise concernant l’appel de la décision de vendredi, a écrit Cox, et retirer Kennedy et sa colistière Nicole Shanahan du scrutin serait « une entreprise majeure pour tout le monde », a écrit Cox.

Depuis que Kennedy a suspendu sa campagne, l’écologiste et auteur a tenté de faire retirer son nom des bulletins de vote dans plusieurs États où la course entre Trump et la candidate démocrate Kamala Harris devrait être serrée.

Kennedy a intenté mercredi un procès dans le Wisconsin pour que son nom soit retiré du bulletin de vote présidentiel après la la commission électorale de l’État a voté pour le garder. Kennedy a également déposé une plainte dans le Michigan, mais un Le juge a statué mardi qu’il doit rester sur le bulletin de vote là-bas.