Un tribunal chinois exécute l’homme qui a mis le feu à son ex-femme

Le tribunal populaire intermédiaire de la préfecture autonome tibétaine et Qiang de Ngawa a déclaré dans un bref communiqué publié en ligne samedi matin qu’il avait procédé à l’exécution de Tang Lu.

TAIPEI, Taïwan – Un tribunal chinois de la province du sud-ouest du Sichuan a exécuté samedi un homme reconnu coupable d’homicide pour avoir incendié son ex-femme, dans une affaire qui avait suscité l’indignation et l’horreur nationales dans un cas extrême de violence domestique.

Tang a mis le feu à son ex-femme en septembre 2020 alors qu’elle diffusait en direct sur Douyin, la plateforme de vidéos courtes. La femme de 30 ans, connue en ligne sous le nom de Lamu, est décédée des suites de ses blessures quelques semaines plus tard.

Lamu avait offert un aperçu de sa vie dans de courtes vidéos et des diffusions en direct sur Douyin, la version chinoise de TikTok gérée par la même société mère. Dans ses vidéos, elle a montré la campagne du Sichuan et a blogué sur sa vie. Elle était d’origine tibétaine et portait souvent des vêtements traditionnels tibétains dans les vidéos.