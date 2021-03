Un tribunal chinois déclare que l’homosexualité peut être considérée comme un TROUBLE MENTAL après qu’un ancien élève a porté plainte sur la définition d’un manuel

L’homosexualité peut être qualifiée de «trouble psychologique», a statué un tribunal chinois, confirmant une décision en faveur d’un éditeur de manuels. Il a trouvé seulement une «différence d’opinion» – et non de fait – entre le demandeur et l’éditeur.

L’inclusion de l’homosexualité en tant que trouble psychologique dans un manuel universitaire populaire constitue «pas une erreur factuelle mais une vision académique divergente», A statué la Cour populaire intermédiaire de Suqian la semaine dernière. Situé dans la province orientale du Jiangsu, le tribunal a confirmé une décision antérieure rendue par le tribunal populaire du district de Suyu l’année dernière.

Le plaignant, Ou “Xixi« Jiayong, a été déçu par la décision, suggérant que l’idée du tribunal de ce qui constituait une erreur factuelle par opposition à une différence d’opinion était »aléatoire et sans fondement.« Tout en reconnaissant qu’elle avait maximisé toutes les voies juridiques, elle a laissé entendre au SCMP que »il y avait encore beaucoup de travail à faire»Et a révélé qu’elle prévoyait de travailler avec d’autres membres de la communauté pour faire avancer le dossier. « Ils n’ont même pas eu de procès, ils ont juste rendu le jugement, » elle s’est plainte.

La communauté LGBT chinoise a également exprimé sa déception face à la décision, accusant les tribunaux et l’éditeur du manuel d’être déconnectés de la culture moderne. Ah Qiang, porte-parole de la section de Guangzhou du groupe de soutien PFLAG pour les familles et les amis des jeunes LGBT, a comparé la décision à une déclaration persistante selon laquelle le soleil tournait autour de la terre. « L’éditeur du manuel a apparemment utilisé des points de vue qui ne correspondent pas à la perception que la société a aujourd’hui des minorités sexuelles., » il a déclaré.

Xixi, qui s’identifie comme lesbienne, a déposé plainte en 2017, quatre ans après avoir découvert le manuel d’éducation en santé mentale pour les étudiants du collégial pendant ses études universitaires. Elle a déclaré au New York Times l’année dernière qu’elle était «sous le choc » et « profondément piqué« À venir sur l’inclusion de l’homosexualité sous »troubles psychosexuels courants»Dans un livre si largement utilisé.

Comme le travestissement et le fétichisme, selon le manuel, l’homosexualité « était considérée comme une perturbation de l’amour et du sexe ou une perversion du partenaire sexuel.«

L’ancien étudiant, désormais travailleur social, a exigé que l’éditeur Jinan University Press et le détaillant JD.com, qui stocke le livre, retirent à la fois le texte incriminé et s’excusent de l’avoir inclus en premier lieu, le dénonçant comme « travail de mauvaise qualité»Sans aucune sorte de soutien scientifique. Après avoir perdu son procès contre l’éditeur et le détaillant l’année dernière, elle a fait appel en novembre – pour recevoir la même réponse.

L’homosexualité a été décriminalisée en Chine en 1997 et retirée d’une liste de troubles mentaux en 2001, bien que certaines variantes – comme les homosexuels qui sontdiscordant avec eux-mêmes»Ou se sentent psychologiquement mal à l’aise avec leur identité sexuelle – restent répertoriés comme une condition dans la classification chinoise des troubles mentaux, selon le South China Morning Post. Même l’Organisation mondiale de la santé n’a éliminé l’homosexualité en tant que trouble mental qu’en 1990.

