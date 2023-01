Un tribunal canadien juge que la course à la mairie n’a pas été achetée avec des brioches à la cannelle

Commentez cette histoire Commenter

La querelle politique qui embrasait le village de Pouce Coupe en Colombie-Britannique durait depuis des mois. Au centre : six brioches à la cannelle qui, selon un candidat, avaient été utilisées pour beurrer les électeurs lors de la course serrée à la mairie d’octobre. Le village de 800 habitants a été “le sujet de plusieurs tempêtes politiques bien disproportionnées par rapport à sa taille”, a déploré le juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, Ward K. Branch, dans sa décision de la semaine dernière – une décision qui a rejeté la demande d’annulation de l’ancienne mairesse Lorraine Michetti. les résultats des élections.

Un mois après avoir perdu contre Danielle Veach par une marge de cinq voix, 84-79, Michetti a déposé une requête visant à renverser son adversaire et à la disqualifier d’exercer ses fonctions pendant au moins sept ans. Selon le document judiciaire, les tensions à Pouce Coupe avaient débordé après que Veach ait organisé un événement de campagne «Tea and Talk» dans une pizzeria locale.

L’affaire du 18 septembre a été présentée par Veach comme un moyen pour les électeurs de “savourer un thé ou un café avec une délicieuse brioche à la cannelle et de poser des questions, d’apprendre à me connaître et à connaître mes plans pour améliorer notre communauté”. Selon des documents judiciaires, Veach a dépensé 44,50 dollars canadiens pour les boissons et les pâtisseries, puis a donné au restaurant un pourboire de 50 dollars canadiens, un montant total égal à environ 70 dollars.

Ces rafraîchissements, cependant, deviendront plus tard la base de la pétition de Michetti, dans laquelle elle affirmait que le cadeau de nourriture équivalait à acheter des votes et avait “résulté en [Veach] gagner les élections. »

Branch, le juge, devait alors décider si les collations allaient à l’encontre des règles électorales qui interdisent spécifiquement «d’offrir[ing] inciter un électeur à voter ou à ne pas voter, ou à voter pour un candidat donné.

Michetti et Veach n’ont pas répondu aux demandes de commentaires du Washington Post.

Au cours d’une audience de quatre jours, des témoins, dont certains avaient assisté au « Tea and Talk », ont déclaré au tribunal que les brioches à la cannelle et le café n’étaient pas suffisants pour influencer leurs votes. L’une d’elles, Lisa Saffran, a déclaré qu’elle trouvait la suggestion “totalement ridicule”. À la fin, Branch a fini par se rallier à leur évaluation, jugeant que «les simples boissons et petits pains fournis ici ne traversaient pas [the] la ligne.”

“Je trouve que le but de Mme Veach pour fournir les rafraîchissements très limités ici était la simple décence humaine et la politesse, d’autant plus qu’il s’agissait d’un rassemblement tôt le week-end”, a conclu Branch.

Emily J. Arendt, professeur d’histoire à la Montana State University Billings, a déclaré au Post que – qu’il s’agisse de brioches à la cannelle au Canada ou de chiens de maïs à l’Iowa State Fair – la politique et la nourriture vont de pair comme du pain et du beurre.

“La politique est une activité sociale, et l’activité sociale a toujours inclus de la nourriture”, a déclaré Arendt. «Et donc, chaque fois que vous avez des rassemblements communautaires, la nourriture en est une partie importante. Étant donné que la politique consiste si fondamentalement à rassembler les gens dans une communauté, il est logique pour moi que vous voyiez également de la nourriture être apportée.

Tout au long de l’ère coloniale et du 19ème siècle, les événements de campagne débordant d’alcool et de nourriture étaient si typiques qu’ils ont inspiré au moins deux termes, a déclaré Arendt : “traiter” et “arroser les planteurs avec du bumbo”. George Washington lui-même n’était pas au-dessus de laisser couler de l’alcool avant le jour des élections – sa campagne a servi 144 gallons de rhum, de punch, de cidre dur et de bière dans sa course (victorieuse) pour un siège à la Virginia House of Burgesses.

Mais dans la politique gastronomique, “le summum du succès présidentiel ou candidat” était d’avoir un gâteau nommé d’après vous, a déclaré Arendt – á la the Washington Cake, Harrison Cake, Madison Cake ou Jackson Jumbles.

De nos jours, les politiciens sont plus susceptibles de poursuivre la tradition en grignotant de la nourriture locale ou en organisant des «soirées de plats chauds», comme l’a fait la sénatrice Amy Klobuchar (D-Minn.) Lors de sa campagne présidentielle de 2020, lorsqu’elle a nourri les électeurs avec des plats en forme de casserole. Incontournable du Minnesota.

La dernière fois qu’un petit pain à la cannelle est entré dans le monde de la politique semble être en 2019, lorsque l’actuel secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, s’est moqué d’en avoir mangé un comme une aile de poulet. Et bien que la pâtisserie suédoise ait même inspiré une célébration annuelle – le Cinnamon Roll Day tombe le 4 octobre – il ne suffit pas de s’attirer les faveurs des électeurs.

Du moins pas selon ceux qui ont témoigné devant la Direction générale de la justice.