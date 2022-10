Un tribunal cambodgien inflige une lourde amende à une figure de l’opposition

PHNOM PENH, Cambodge (AP) – Un tribunal cambodgien a infligé vendredi une lourde amende à un dirigeant politique de l’opposition après l’avoir reconnu coupable de diffamation pour avoir déclaré que les élections locales nationales de juin étaient injustes.

Son Chhay, vice-président du Candlelight Party, avait déclaré dans une interview en ligne après les sondages que le Comité électoral national avait un parti pris en faveur du Parti populaire cambodgien au pouvoir. Il a également allégué qu’il y avait eu achat de votes et intimidation des électeurs.

Le Comité électoral national et le Parti du peuple cambodgien ont chacun poursuivi le politicien vétéran pour diffamation.

Le tribunal municipal de Phnom Penh a infligé à Son Chhay une amende de 9 millions de riels (2 250 dollars) dans l’affaire du comité électoral. Dans l’affaire déposée par le Parti du peuple cambodgien, il a été condamné à payer une amende de 8 millions de riels (2 000 dollars) à l’État et 30 milliards de riels (750 000 dollars) en compensation au parti au pouvoir.

Le Candlelight Party sera probablement le parti le plus important et le plus crédible à défier le Parti du peuple cambodgien du Premier ministre Hun Sen lors des élections générales de l’année prochaine.

Le parti au pouvoir a été confronté à un défi beaucoup plus difficile avant les élections de 2018 de la part du très populaire Parti du sauvetage national du Cambodge. Mais il a été dissous quelques mois seulement avant les élections par une décision de justice controversée selon laquelle il avait comploté le renversement illégal du gouvernement.

On pense généralement que les tribunaux cambodgiens sont sous l’influence du gouvernement, et la dissolution du principal rival du parti au pouvoir lui a permis de balayer tous les sièges à l’Assemblée nationale.

Pratiquement tous les anciens dirigeants du Parti de sauvetage national du Cambodge se cachent, sont en prison ou en exil volontaire à l’étranger, craignant d’être arrêtés.

Le Candlelight Party est le successeur officieux du Cambodia National Rescue Party. Le parti au pouvoir a remporté les élections locales de juin avec 74,3 % des voix, le Candlelight Party obtenant environ 22,3 %.

La lourde amende infligée à Son Chhay, la figure la plus en vue du Candlelight Party, fera pression sur le parti d’opposition avant les élections de l’année prochaine, d’autant plus qu’il fonctionne avec un budget restreint. Le parti de Hun Sen contrôle les leviers du gouvernement et est proche de presque tous les journaux et radiodiffuseurs.

Le Parti du peuple cambodgien détient une poigne de fer sur le pouvoir depuis des décennies et contrôle presque tous les niveaux de gouvernement. Hun Sen, un dirigeant autoritaire dans un État théoriquement démocratique, est au pouvoir depuis 37 ans.

Ces dernières années, son gouvernement a engagé des poursuites judiciaires agressives contre ses opposants, entravant leur capacité à opérer librement et les forçant parfois à l’exil ou en les emprisonnant.

S’adressant aux journalistes vendredi après le prononcé du verdict, l’avocat de la défense Choung Chou Ngy a qualifié la décision d’injustice et a déclaré qu’il parlerait à Son Chhay de la possibilité de faire appel.

“Cette histoire est une affaire politique et d’après mes observations, j’ai vu qu’ils voulaient l’exclure de l’arène politique”, a déclaré l’avocat.

Sopheng Cheang, Associated Press