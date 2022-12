Un tribunal cambodgien condamne 36 personnalités de l’opposition pour complot

PHNOM PENH, Cambodge (AP) – Un tribunal cambodgien a condamné jeudi 36 militants et anciens députés de l’opposition pour complot en vue de commettre une trahison, a déclaré un groupe local de défense des droits de l’homme.

Les 36, dont l’ancien chef de l’opposition Sam Rainsy et plusieurs dirigeants de son Parti de sauvetage national du Cambodge dissous, ont été accusés d’avoir tenté d’aider d’anciens législateurs en exil, dont le chef adjoint du parti Mu Sochua, à rentrer chez eux en janvier 2021 au mépris d’une interdiction gouvernementale.

Le groupe de défense des droits humains Licadho a déclaré sur son site Internet que les peines prononcées par le tribunal municipal de Phnom Penh allaient de cinq à sept ans de prison, trois accusés ayant été condamnés avec sursis.

Trente-trois des accusés ont été jugés par contumace et des mandats d’arrêt ont été émis contre les personnes condamnées, a-t-il ajouté. Un prévenu a été acquitté.

Le Parti du sauvetage national du Cambodge, seul parti d’opposition crédible, devait présenter un défi de taille au Parti populaire cambodgien de Hun Sen lors des élections générales de 2018. Mais Hun Sen a lancé une vaste campagne de répression contre ses opposants avant les élections, et la Haute Cour a dissous le parti d’opposition, retirant ses législateurs du Parlement. Le parti de Hun Sen a ensuite remporté tous les sièges à l’Assemblée nationale.

Sam Rainsy a longtemps été le critique le plus sévère et l’adversaire le plus populaire de Hun Sen, au pouvoir depuis 37 ans. Lui et Hun Sen sont des ennemis acharnés depuis des décennies et échangent fréquemment des insultes et des attaques sur les réseaux sociaux. Sam Rainsy a été reconnu coupable de diverses infractions dans une série de procès qui, selon lui, sont politiquement motivés.

Licadho a déclaré que la décision de jeudi était “le quatrième verdict de cinq procès de masse qui ont été initiés contre un total de 158 dirigeants et partisans de l’ancien CNRP depuis novembre 2020”, et a noté que de nombreux anciens militants ont été accusés dans plusieurs procès.

