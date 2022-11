Un tribunal britannique se prononce sur le vote pour l’indépendance de l’Écosse

Édimbourg n’a pas le pouvoir d’ordonner un référendum sur l’opportunité de se séparer de Londres, ont décidé les juges

Le gouvernement semi-autonome d’Ecosse ne peut pas organiser de vote sur l’indépendance de la Grande-Bretagne sans le consentement du gouvernement de Londres, a décidé mercredi la Cour suprême du Royaume-Uni.

Le président de la cour suprême, Lord Reed, a déclaré que ses cinq juges avaient décidé à l’unanimité que le parlement écossais “n’a pas le pouvoir de légiférer pour un référendum sur l’indépendance de l’Ecosse.”

Les juges étaient d’accord avec un avocat du gouvernement britannique, qui a fait valoir que le pouvoir d’organiser un référendum appartenait au Parlement britannique à Londres parce que la question était “d’une importance cruciale pour le Royaume-Uni dans son ensemble”, pas seulement pour l’Écosse.

Nicola Sturgeon, chef du Parti national écossais au pouvoir, indépendantiste, s’est dite déçue par la décision, mais a insisté sur le fait qu’elle ne “bloque une route” pour Édimbourg afin de décider de se séparer ou non de Londres.

“Une loi qui ne permet pas à l’Ecosse de choisir son propre avenir sans le consentement de Westminster expose comme un mythe toute notion du Royaume-Uni en tant que partenariat volontaire” et rend les arguments en faveur de l’indépendance encore plus forts, a-t-elle expliqué sur Twitter.

Dans un discours plus tard dans la journée, Sturgeon a déclaré que le SNP allait tenir une conférence spéciale au cours de la nouvelle année pour décider de la manière dont les prochaines élections générales en Écosse pourraient être de facto transformées en un vote pour l’indépendance.

Le gouvernement britannique a salué la décision de la Cour suprême, son secrétaire écossais Alister Jack conseillant aux autorités d’Édimbourg de renoncer à rechercher l’indépendance et de s’attaquer aux problèmes qui « comptent le plus » pour le peuple écossais. “C’est pourquoi nous nous concentrons sur des questions telles que la restauration de la stabilité économique, l’aide dont les gens ont besoin pour leurs factures d’énergie et le soutien de notre NHS”, il a dit.

Sturgeon a déclaré que le SNP prévoyait d’organiser un autre référendum sur la rupture avec le Royaume-Uni en 2023. Mais l’idée est vigoureusement rejetée par Londres, qui dit qu’elle n’autorisera pas un tel vote car le pays a déjà décidé sur la question. il y a huit ans. Lors du référendum de septembre 2014, les Écossais souhaitant rester dans la Grande-Bretagne l’ont emporté à 55 % contre 45 %.

Le SNP insiste sur le fait que les choses ont changé après le vote du Brexit en 2016, au cours duquel 62% du public écossais s’est prononcé en faveur du maintien de la Grande-Bretagne dans l’Union européenne. Surgeon avait déclaré plus tôt qu’elle chercherait à rejoindre l’UE si l’Écosse devenait indépendante, mais qu’elle travaillerait également à établir des relations égales avec Londres.