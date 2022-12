Un tribunal britannique se prononce sur le déplacement de migrants vers le Rwanda

Le tribunal a rendu un verdict positif dans une affaire concernant huit demandeurs d’asile individuels, mais a rejeté les contestations de la politique dans son ensemble

Le plan du Royaume-Uni pour expulser les immigrants illégaux vers le Rwanda est «légitime», a statué lundi la Haute Cour britannique, rejetant la contestation de cette politique par une poignée de demandeurs d’asile, plusieurs ONG de défense des droits des migrants et un syndicat de fonctionnaires des frontières.

Cependant, deux juges ont déclaré que le gouvernement n’avait pas pris en compte la situation individuelle de huit demandeurs d’asile qu’il avait tenté d’expulser lors du premier vol avorté du programme en juin.

“Il est légal pour le gouvernement de prendre des dispositions pour relocaliser les demandeurs d’asile au Rwanda et pour que leurs demandes d’asile soient examinées au Rwanda plutôt qu’au Royaume-Uni», a déclaré Lord Justice Lewis dans la décision du tribunal, précisant que le gouvernement doit également évaluer si «tout ce qui concerne la situation particulière de chaque personne» pourrait empêcher la relocalisation vers la nation d’Afrique centrale.

Lire la suite Un tribunal européen bloque un vol d’expulsion au Royaume-Uni

Selon les termes de l’accord, le Rwanda traiterait les demandes d’asile des personnes arrivant illégalement au Royaume-Uni et accueillerait ceux dont les demandes sont approuvées. La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a expliqué que la politique visait à décourager les migrants de faire la traversée dangereuse, ajoutant que le gouvernement espère finalement conclure des accords similaires avec d’autres pays pour réacheminer tous les immigrants illégaux ailleurs. Elle a qualifié les plus de 40 000 migrants traversant la Manche cette année de «invasion” et juré d’interdire quiconque “saute la file d’attente” de cette façon de rester au Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni et le Rwanda ont signé l’accord de migration de 140 millions de livres sterling en avril, bien que le premier vol d’expulsion prévu transportant huit migrants ait été reporté alors que l’avion attendait de décoller en juin, la Cour européenne des droits de l’homme insistant sur la politique impliquée “un risque réel de préjudice irréversible.”

Les groupes qui ont contesté la politique devraient faire appel de la décision de lundi. “Traiter les personnes en quête de sécurité comme une cargaison humaine et les expédier vers un autre pays est une politique cruelle qui causera de grandes souffrances humaines», a déclaré Ever Solomon, chef du Conseil des réfugiés, dans un communiqué lundi. Les opposants à cette politique ont cité le mauvais bilan du Rwanda en matière de droits de l’homme, y compris le tristement célèbre génocide de 1994 qui a vu 800 000 personnes massacrées.