La juge a déclaré qu’elle s’appuyait sur le témoignage de psychiatres convoqués par la défense qui ont souligné qu’Assange prévoyait activement de se suicider s’il devait être jugé aux États-Unis.

« L’impression générale est celle d’un homme déprimé et parfois désespéré qui a peur de son avenir », a déclaré Baraitser.

Assange était assis dans une cabine de verre au fond du tribunal, vêtu d’un costume bleu foncé et d’un masque chirurgical vert, et ferma les yeux en écoutant le juge bloquer son extradition. Sa partenaire et mère de leurs deux enfants, Stella Moris, a pleuré lorsque l’éditeur de WikiLeaks Kristinn Hrafnsson a passé son bras autour de ses épaules.

Dans sa décision, la juge a déclaré qu’elle ne doutait pas qu’Assange puisse obtenir un procès équitable avec un jury impartial aux États-Unis.

Au lieu de cela, elle s’est concentrée sur les circonstances désastreuses auxquelles Assange pourrait faire face s’il était condamné. Elle a décrit la prison supermax américaine, le Administrative Maximum Facility ou AMX, à Florence, Colorado, comme un établissement où les détenus sont maintenus enfermés 23 heures par jour sans presque aucun contact humain.

«Face aux conditions d’isolement quasi total sans les facteurs de protection qui limitaient son risque avec HMP Belmarsh, je suis convaincu que les procédures décrites par les États-Unis ne dissuaderont pas M. Assange de trouver un moyen de se suicider et de se suicider. pour cette raison, j’ai décidé que l’extradition serait oppressante en raison de dommages mentaux et j’ordonne sa démission », a déclaré Baraitser depuis le canapé, lisant son verdict.

Assange est accusé de 18 crimes fédéraux, y compris de complot en vue d’obtenir et de divulguer des centaines de milliers de pages de documents gouvernementaux secrets, y compris des messages diplomatiques secrets et des rapports militaires sensibles sur les guerres en Irak et en Afghanistan, qui ont également été publiés via le site Web WikiLeaks. comme directement aux journalistes.

Les procureurs veulent qu’Assange soit transporté par avion par des maréchaux américains en Virginie du Nord pour faire face à des accusations, qui l’exposent à 175 ans de prison.

Le gouvernement américain fera appel à la Cour suprême pour annuler la décision du juge, un processus qui pourrait prendre plusieurs mois – peut-être même plus en raison de la mauvaise santé d’Assange et de l’épidémie rapide du coronavirus en Grande-Bretagne, où la capitale est presque fermée.

Étant donné que l’affaire d’extradition d’Assange a été longue et complexe, la Cour suprême acceptera probablement d’entendre l’appel, a déclaré Nick Vamos, ancien chef de l’unité d’extradition au Crown Prosecution Service et maintenant associé du cabinet d’avocats Peters & Peters à Londres.

Assange a été renvoyé à la prison de Belmarsh lundi. Il demandera une caution et son avocat Edward Fitzgerald a déclaré que la défense déposera de nouvelles preuves mercredi pour réfuter une décision antérieure selon laquelle Assange est un risque de fuite.

Vamos a déclaré que si le gouvernement américain perdait son appel devant la Cour suprême, il pourrait déposer un dernier recours devant la Cour suprême britannique, qui pourrait accepter l’affaire, s’il soulève de nouvelles questions juridiques qui doivent être résolues.

Lors d’une série d’audiences au cours de l’année écoulée, les avocats d’Assange ont fait valoir devant les juges britanniques que l’administration Trump visait l’Australien de 49 ans pour des raisons «purement politiques».

L’équipe juridique d’Assange et ses témoins ont également fait valoir que ses poursuites l’emportaient sur les protections des journalistes et des éditeurs et qu’il se verrait refuser un procès équitable devant un tribunal américain, en partie parce qu’il est un étranger et un anti-autorité ouvert.

Le juge britannique a rejeté ces demandes. Elle a dit qu’elle n’avait trouvé aucune preuve prouvant que le gouvernement américain voulait punir Assange pour ses opinions politiques. « Les procureurs ont déposé les accusations de bonne foi », a déclaré Baraitser.

Aucune preuve n’a non plus été présentée montrant que le président Trump voulait la tête d’Assange sur un brochet, comme l’a affirmé la défense.

Le juge a ajouté que les crimes qu’Assange est accusé d’avoir commis – aider à pirater les ordinateurs du gouvernement et publier le non édité les noms d’Irakiens et d’Afghans qui ont aidé les troupes américaines – peuvent être considérés comme un crime en Grande-Bretagne en vertu de l’Official Secrets Act.

Si elles étaient portées devant un tribunal britannique, les accusations « constitueraient donc des violations dans cette juridiction qui ne seraient pas protégées par sa liberté d’expression », a-t-elle déclaré.

Elle a décrit l’activisme d’Assange et ses appels aux pirates pour qu’ils rejoignent la CIA ou s’introduisent par effraction dans les ordinateurs du gouvernement pour publier du matériel WikiLeaks.

Baraitser a déclaré qu’il y avait des preuves qu’Assange n’agissait pas comme un journaliste d’investigation traditionnel. Cependant, le juge a bloqué l’extradition en raison de craintes pour la sécurité d’Assange.

Lors des audiences de l’année dernière, ses avocats britanniques ont présenté des témoins pour témoigner que leur client souffre du syndrome d’Asperger, que sa santé mentale est « fragile » et qu’il est « à haut risque de suicide ».

Michael Kopelman, professeur de neuropsychiatrie au King’s College de Londres, a déclaré au tribunal en septembre qu’Assange souffrait d’anxiété, de dépression et d’hallucinations auditives, qu’il avait planifié et imaginé de se suicider et qu’il faisait face à un extradition imminente », il découvrirait en effet un moyen de se suicider. «

Depuis qu’un Assange à la barbe grise a été expulsé de l’ambassade équatorienne à Londres en avril 2019 et traîné par la police britannique, le croisé languit contre le secret derrière les murs gris de la prison de Belmarsh à l’extérieur de la capitale. En attendant le règlement de la demande d’extradition, il s’est vu refuser la mise en liberté sous caution.

Il existe un précédent récent pour le rejet d’une pétition américaine au motif de la santé mentale qu’Assange poursuit.

En appel, la Haute Cour du Royaume-Uni a bloqué l’extradition du activiste Lauri Love, qui a été accusé en 2013 d’avoir piraté des ordinateurs du gouvernement américain pour voler des données confidentielles. Les avocats de Love ont présenté la preuve qu’il souffrait de dépression et qu’il essaierait de tuer sa vie s’il était extradé. Les procureurs américains ont par la suite abandonné les charges.

Ces dernières semaines, les partisans d’Assange ont exhorté le président Trump à pardonner à l’activiste de WikiLeaks. dans le Courrier quotidien Le tabloïd Stella Moris, partenaire d’Assange et mère de leurs deux enfants, a publié dimanche un appel ouvert à Trump.

Elle a écrit qu’elle avait des cauchemars à propos d’Assange « enterrés dans le coin le plus profond et le plus sombre de la [U.S.] système carcéral pour le reste de sa vie « parce qu’il » a embarrassé Washington et c’est leur revanche. «

Mais, a-t-elle ajouté, «les cauchemars ont soudainement pris fin la semaine avant Noël, lorsqu’une vague de soutien de tous les côtés de l’échiquier politique a appelé le président Trump à lui pardonner».

Moris, l’ancien avocat d’Assange, a écrit que « des personnalités, de l’ancienne candidate à la vice-présidence Sarah Palin aux lauréats du prix Nobel comme le militant des droits humains Adolfo Perez Esquivel, défendent la liberté de Julian ».

Lors des audiences de restitution de l’année dernière, Daniel Ellsberg, l’ancien analyste de RAND Corporation qui a divulgué les Pentagon Papers en 1971, a déclaré que la poursuite d’Assange porterait atteinte aux protections traditionnelles des journalistes d’investigation et des lanceurs d’alerte sur lesquels ils s’appuient.

Ellsberg a déclaré dimanche au Washington Post qu’il pense qu’il y a « une petite chance, mais pas zéro » que Trump pardonne à Assange ou abandonne l’affaire.

« Pourquoi? Pour s’en tenir à la communauté du renseignement, l ‘ » état profond « de Trump », a déclaré Ellsberg.

L’affaire Assange est très différente des précédentes affaires d’espionnage. Aucun cas précédent n’a testé les limites du premier amendement de manière aussi approfondie.

Lors de poursuites judiciaires et de conférences de presse, les procureurs américains ont tenté de distinguer Assange et WikiLeaks de la presse grand public, affirmant qu’aucun journaliste n’aiderait une source à pénétrer dans des fichiers cryptés ou ne s’attendrait à une protection juridique s’ils le faisaient.

« Julian Assange n’est pas journaliste », a déclaré le procureur général adjoint à la sécurité nationale John Demers lorsque les allégations ont été annoncées. « Cela ressort clairement de l’ensemble de son comportement tel qu’allégué dans l’acte d’accusation. »

En plus de ses violations présumées de la loi sur l’espionnage et de la publication de documents classifiés, les procureurs américains ont accusé Assange de conspirer pour commettre des « cambriolages informatiques » en aidant l’analyste du renseignement militaire américain Chelsea Manning à pirater un mot de passe.

Barry Pollack, l’un des avocats américains d’Assange, a déclaré que les preuves utilisées pour faire apparaître Assange imprudent sont plus faibles qu’il n’y paraît. « Les faits factuels qui ont émergé lors de l’audience d’extradition sont très différents de ce qui était décrit dans les accusations », a-t-il déclaré.

Dans le cadre de l’affaire d’extradition, les procureurs ont indiqué qu’ils avaient examiné les implications du premier amendement de l’affaire et les réponses possibles, y compris qu’en tant que citoyen australien, Assange n’est pas protégé par les protections américaines de la liberté d’expression.