Un tribunal britannique examinera la légalité de la reprise des ventes d’armes saoudiennes

La Haute Cour de Londres examinera mardi la légalité d’une décision du gouvernement britannique de renouveler vente armes à l’Arabie saoudite qui pourraient être utilisées dans la guerre au Yémen.

Une ONG basée au Royaume-Uni, Campaign Against Arms Trade (CAAT), a intenté une action en justice, accusant le gouvernement de contribuer aux violations du droit international et à la plus grande catastrophe humanitaire au monde, qui a fait des dizaines de milliers de morts.

Le contrôle judiciaire devrait durer jusqu’à la fin de la semaine.

L’ONG a intenté une action en justice après que la Grande-Bretagne a annoncé à l’été 2020 qu’elle reprenait les ventes d’armes à l’Arabie saoudite.

Avant l’audience, la coordinatrice des médias du CAAT, Emily Apple, a accusé Londres d’être un “gouvernement qui se soucie plus du profit que des crimes de guerre et de la mort de civils”.

L’ONG a initialement gagné son procès contre le gouvernement en 2019, lorsque la Cour d’appel a statué que l’octroi de licences de vente d’armes par le Royaume-Uni était illicite.

Il a déclaré que le gouvernement n’avait pas correctement évalué si les ventes d’armes violaient ses engagements en matière de droits de l’homme et lui a ordonné de “réexaminer la question”.

Alors qu’elle était ministre du Commerce international, Liz Truss a ensuite procédé à un examen et annoncé en 2020 que les licences d’exportation redémarreraient.

Elle a insisté sur le fait que Riyad “a une intention sincère et la capacité de se conformer au DIH (droit international humanitaire)”, malgré “des incidents isolés”.

La CAAT a accusé Truss de “se prêter du bout des lèvres” à la nécessité de revoir les ventes.

Sa porte-parole a condamné la référence de Truss aux “incidents isolés” comme “un non-sens total et profondément offensant pour tous les Yéménites dont la vie a été détruite par les armes britanniques”.

La CAAT a déclaré que le gouvernement britannique avait autorisé la vente d’armes à Riyad, notamment des avions de combat, des bombes guidées et des missiles, d’une valeur publiée depuis 2015 de 7,9 milliards de livres sterling (9,8 milliards de dollars).

Il a déclaré que le Royaume-Uni est l’un des principaux fournisseurs d’armes à Arabie Saouditeavec les États-Unis.

Martin Butcher, conseiller pour la paix et les conflits à l’organisation caritative Oxfam, a déclaré que les frappes aériennes saoudiennes “sont responsables d’une plus grande proportion des attaques” contre des civils au Yémen.

“Il est essentiel que la légalité des ventes d’armes au Royaume-Uni soit examinée et les ventes d’armes doivent être immédiatement arrêtées”, a-t-il déclaré.

En 2021, des organisations caritatives ont critiqué le gouvernement britannique pour avoir réduit de moitié son aide humanitaire au Yémen déchiré par la guerre.

Le gouvernement britannique affirme que la Grande-Bretagne est le deuxième exportateur mondial de défense derrière les États-Unis. Le secteur a réalisé un chiffre d’affaires de 25,3 milliards de livres sterling en 2020.

