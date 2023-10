Un tribunal britannique déclare qu’il est dans le « meilleur intérêt » de refuser un traitement vital à un enfant de 7 mois

Un juge britannique a statué qu’« il est dans le meilleur intérêt » d’un enfant de 7 mois de se voir refuser un traitement vital et d’être retiré du système de réanimation.

Indi Gregory lutte contre une maladie mitochondriale rare, mais ses parents, Claire Staniforth et Dean Gregory, disent que le bébé est heureux et réagit à leur contact.

Cependant, plus tôt ce mois-ci, ses parents ont été dévastés lorsqu’ils ont été informés avec seulement 48 heures de préavis qu’il y aurait une audience juridique pour déterminer le sort de leur petite fille.

La semaine dernière, le système de santé socialisé du Royaume-Uni – le National Health Service – a déclaré à un juge de la Haute Cour de Londres qu’il était dans le « meilleur intérêt » d’Indi de ne pas recevoir de traitement pour « maintenir sa vie » si son état se détériorait, selon Préoccupation chrétienne.

Stainforth et Gregory se battent pour la vie de leur bébé en faisant appel de la décision d’un tribunal de retirer leur fille du système de réanimation. Ils souhaitent que leur fille continue de recevoir un traitement en soins intensifs pédiatriques au Queen’s Medical Center de Nottingham.

« Nous sommes dévastés par la décision du juge et nous ferons appel », a déclaré Gregory, le père d’Indi. « Les médecins ont dressé un tableau terriblement sombre et négatif de l’état d’Indi lors de la procédure judiciaire. »

Il a poursuivi : « On a l’impression que le Trust a reçu l’autorisation qu’il recherchait pour procéder légalement à la condamnation à mort d’Indi. Est-ce dans le meilleur intérêt d’Indi ou du Trust ?

Gregory a déclaré que même si Indi a été hospitalisée toute sa vie, elle est un bébé « heureux ».

« Notre fille nous répond et, dans ses bons jours, elle babille, fait du bruit, bouge tous ses membres », a-t-il déclaré. « Elle peut certainement connaître le bonheur. Elle pleure comme un bébé normal. Nous savons qu’elle est handicapée, mais on ne laisse pas mourir des personnes handicapées. Nous voulons juste lui donner une chance. »

Les parents ont également fait baptiser Indi.

« Depuis sept mois, nous avons été confrontés à la perspective de la mort d’Indi et nous avons également fait l’expérience d’un système bien organisé qui nous faisait pression pour que nous cédions et abandonnions Indi afin qu’elle meure. Cela a été l’expérience la plus aiguë de notre vie. le mal que nous avons eu dans nos vies. C’était comme vivre l’enfer », a décrit Gregory.

« C’est pour cette raison que nous avons décidé de baptiser Indi et nous prions pour que Dieu la protège », a-t-il ajouté.

Le Christian Legal Center aide la famille dans son combat juridique et l’assistera dans son recours.

« La vie est précieuse et doit être protégée par la loi. Nous devons donner aux gens toutes les chances de vivre plutôt que de mettre fin à leurs jours prématurément en disant qu’il est dans leur intérêt de mourir », a déclaré Andrea Williams, directrice générale du Christian Legal Centre.