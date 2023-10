Un tribunal britannique déclare que l’hébergement habituel par le gouvernement d’enfants migrants non accompagnés dans des hôtels est illégal

LONDRES (AP) — Le gouvernement britannique a agi illégalement en hébergeant régulièrement dans des hôtels des enfants demandeurs d’asile non accompagnés nouvellement arrivés, a statué jeudi la Haute Cour.

Une organisation caritative de protection de l’enfance a intenté une action en justice contre le ministère de l’Intérieur britannique et les autorités locales du Kent, sur la côte sud de l’Angleterre, pour leur traitement des enfants migrants non accompagnés, affirmant que les conditions de logement temporaire privent les jeunes des garanties légales de protection de l’enfance auxquelles ils ont droit.

Le juge Martin Chamberlain a statué que les autorités avaient manqué à leurs obligations légales de protection envers tous les enfants nécessitant une garde, quel que soit leur statut d’immigration.

« Assurer la sécurité et le bien-être des enfants sans adulte pour s’occuper d’eux fait partie des devoirs les plus fondamentaux de tout État civilisé », a déclaré le juge.

Every Child Protected Against Trafficking, l’association caritative à l’origine du procès, a déclaré que des centaines d’enfants arrivés seuls avaient disparu, et que beaucoup d’entre eux étaient potentiellement victimes de trafic à des fins d’exploitation criminelle, en raison des échecs du gouvernement.

Le juge a déclaré que les responsables du ministère de l’Intérieur hébergeaient des mineurs dans des hôtels depuis plus de deux ans.

Le placement d’enfants demandeurs d’asile dans des hôtels pour « de très courtes périodes dans de véritables situations d’urgence » est acceptable, a-t-il déclaré, mais « cela ne peut pas être utilisé systématiquement ou systématiquement dans des circonstances où il est prévu, ou fonctionne en pratique, comme un substitut aux autorités locales. se soucier. »

Le ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Éducation s’étaient opposés aux recours en justice, affirmant que l’utilisation de l’hôtel était « une question de nécessité » et que les autorités n’avaient pas d’autre choix « en raison de l’augmentation insoutenable des traversées illégales de la Manche ».

Le gouvernement a déclaré après la décision de jeudi qu’il s’efforcerait de garantir que les enfants migrants bénéficient de « placements appropriés dans les autorités locales ».

« Cela reste un scandale en matière de protection de l’enfance qu’un si grand nombre d’enfants parmi les plus vulnérables restent portés disparus et risquent de subir des préjudices importants en raison de ces actions illégales du secrétaire d’État et du conseil du comté de Kent », a déclaré Patricia Durr, directrice générale de l’association.

Le gouvernement conservateur du Premier ministre Rishi Sunak s’est engagé à sévir contre les demandeurs d’asile arrivant par de petits bateaux traversant la Manche en provenance du nord de la France. Il a souligné que « arrêter les bateaux » et démanteler les bandes criminelles qui facilitent leur traversée constituaient sa principale priorité pendant son mandat.

Plus de 45 000 personnes sont arrivées en Grande-Bretagne en effectuant cette traversée risquée l’année dernière, et jusqu’à présent cette année, plus de 12 000 autres ont traversé la Manche.

Plus tôt ce mois-ci, le Parlement a adopté le controversé projet de loi sur la migration illégale, qui interdira à toute personne arrivant au Royaume-Uni par des moyens non autorisés de demander l’asile. En vertu de la nouvelle loi, les autorités peuvent détenir puis expulser les réfugiés et les migrants vers leur pays d’origine ou vers un « pays tiers sûr », comme le Rwanda.

Le projet de loi a été largement critiqué par les groupes de défense des droits humains, le qualifiant de contraire à l’éthique et de violation des obligations internationales du Royaume-Uni en matière de droits de l’homme.

Les critiques ont également condamné le gouvernement pour l’énorme arriéré de demandes d’asile, qui a laissé de nombreuses personnes dans des hôtels ou dans d’autres logements inadaptés en attendant que leurs demandes soient traitées.

Sylvia Hui, Associated Press