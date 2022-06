Un tribunal britannique déclare que le veuf peut utiliser l’embryon congelé de sa défunte épouse comme mère porteuse

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un juge de la Haute Cour du Royaume-Uni a statué en faveur d’un homme demandant à utiliser l’embryon congelé de sa défunte épouse avec une mère porteuse mercredi.

Ted Jennings, 38 ans, avait soumis sa demande à la Haute Cour après que sa femme, Fern-Marie Choya, est décédée subitement en 2019 alors qu’elle était enceinte de jumeaux et n’avait pas donné son consentement écrit quant à la manière dont ses embryons pourraient être utilisés après sa mort prématurée.

Le couple s’était déjà engagé dans des traitements de fertilité, selon The Guardian. Choya est ensuite tombée enceinte de jumeaux et est décédée subitement 18 semaines après le début de sa grossesse après avoir connu des complications.

Jennings et Choya avaient consenti à utiliser ses embryons si elle devait passer, a rapporté The Guardian. Cependant, ses formulaires indiquaient qu’elle devait demander des informations supplémentaires si elle avait l’intention d’utiliser les ovules ou les embryons dans le traitement de quelqu’un d’autre si elle devait mourir.

Jennings a demandé à la Human Fertilization and Embryology Authority (HFEA) d’utiliser les embryons de sa défunte épouse avec une mère porteuse, après quoi, la HFEA a rejeté la demande car Choya n’avait pas donné son consentement écrit pour la maternité de substitution posthume.

La juge de la division de la famille, Mme la juge Theis, s’est finalement rangée du côté de Jennings, affirmant qu’elle était « satisfaite » que le tribunal déduise que Choya avait consenti à l’utilisation de leur embryon avec une mère porteuse si elle devait passer. Le juge a également déclaré que Choya n’avait pas eu la possibilité de donner son consentement lors du processus de FIV, car le formulaire était « loin d’être clair » sur la façon dont elle pouvait donner son consentement, selon la BBC.

Le juge a ensuite recommandé à la HFEA « d’envisager » de revoir le formulaire à la lumière de sa décision.

« Je suis ravie que le tribunal ait tranché en faveur de Ted et qu’il puisse désormais procéder à un traitement de maternité de substitution. Il était clair que c’est ce que Fern aurait voulu et ce jugement très approfondi permet de respecter sa volonté », a déclaré l’avocat de Jenning, James Lawford Davies, dans The Guardian.

La HFEA a publié une déclaration à la suite de la décision du tribunal, déclarant: « Il s’agit d’un cas tragique et la HFEA continue d’avoir toute sa sympathie pour M. Jennings. La loi du Parlement qui régit la fertilité et l’embryologie au Royaume-Uni indique clairement que le consentement écrit signé est toujours requis dans de tels cas. Le risque aujourd’hui est que cette décision sape cette position et diminue la protection qu’elle accorde à la volonté expresse d’une personne quant à l’utilisation de ses embryons après sa mort.

La HFEA n’a pas encore décidé si elle fera appel de la décision, selon le communiqué.

Fox News a contacté l’avocat de Jennings et la HFEA pour obtenir des commentaires, mais n’a pas immédiatement répondu.