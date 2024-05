Un tribunal britannique décide que Julian Assange pourrait faire appel de son extradition américaine sur la base du premier amendement

{{#rendered}} {{/rendered}}

Le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, pourrait faire appel d’une ordonnance d’extradition vers les États-Unis pour espionnage pour avoir publié des documents militaires américains classifiés, a statué lundi la Haute Cour britannique.

Les juges Victoria Sharp et Jeremy Johnson se sont prononcés en faveur d’Assange après que ses avocats ont fait valoir avec succès que les assurances du gouvernement américain selon lesquelles il aurait droit aux mêmes protections en matière de liberté d’expression que les citoyens américains dans une salle d’audience américaine étaient « manifestement inadéquates ».

Assange, 52 ans, fait face 17 chefs d’accusation en vertu de la loi sur l’espionnage pour avoir prétendument reçu, détenu et communiqué des informations classifiées au public, ainsi qu’une accusation de complot en vue de commettre une intrusion informatique. S’il est extradé de Londres, Assange sera jugé à Alexandria, en Virginie, et risque jusqu’à 175 ans de prison dans une prison américaine à sécurité maximale s’il est reconnu coupable.

Les accusations ont été portées par le ministère de la Justice de l’administration Trump suite à la publication par WikiLeaks en 2010 de câbles divulgués par l’analyste du renseignement de l’armée américaine Chelsea Manning, et l’administration Biden a depuis continué à poursuivre les poursuites contre Assange. Les informations détaillaient les crimes de guerre présumés commis par le gouvernement américain en Irak, en Afghanistan et dans le camp de détention de Guantánamo Bay, à Cuba, ainsi que des cas de torture et de restitutions par la CIA.

LES LÉGISLATEURS AUSTRALIENS ENVOYENT UNE LETTRE EXHORtant BIDEN À abandonner l’affaire contre JULIAN ASSANGE À L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

La vidéo « Collatéral Murder » de WikiLeaks montrant l’armée américaine abattant des civils en Irak, dont deux journalistes de Reuters, a également été publiée il y a 14 ans.

La famille d’Assange a salué la décision de lundi comme une victoire pour la liberté d’expression, permettant désormais à l’éditeur australien de faire appel devant le tribunal britannique.

« Aujourd’hui, c’est un coup dur pour les poursuites contre Julian Assange et la victoire pour la liberté d’expression dans le monde », a déclaré lundi le frère d’Assange, Gabriel Shipton, à Fox News Digital. « Aujourd’hui, les tribunaux britanniques ont rejeté l’idée selon laquelle les lois américaines sur le secret auraient la capacité de restreindre la liberté d’expression des citoyens au Royaume-Uni. Nous avons fait un pas de plus vers la liberté de Julian et nous continuerons à lutter contre cette inculpation jusqu’à ce qu’il soit libre de venir. à la maison avec sa famille. »

S’exprimant devant le tribunal, l’épouse d’Assange, Stella, a déclaré que le gouvernement américain avait tenté de mettre « du rouge à lèvres sur un cochon, mais que les juges ne l’avaient pas acheté ». Elle a également appelé l’Amérique à « lire la situation » et à abandonner les poursuites contre son mari.

« En tant que famille, nous sommes soulagés, mais combien de temps cela peut-il durer ? » dit-elle. « Cette affaire est honteuse et elle coûte énormément à Julian. »

Le ministère américain de la Justice et le département d’État américain ont refusé de commenter à Fox News Digital la décision de lundi.

L’AFFAIRE D’EXTRADITION D’ASSANGE AVANCE APRÈS QUE NOUS ASSURONS AU TRIBUNAL BRITANNIQUE QU’IL N’Y AURA AUCUNE PEINE DE MORT

La décision intervient après Biden a déclaré le mois dernier il envisage une demande de l’Australie visant à abandonner les charges retenues contre Assange.

Un juge d’un tribunal de district britannique avait initialement rejeté la demande d’extradition américaine en 2021 au motif qu’Assange risquait de se suicider s’il était détenu dans les dures conditions carcérales américaines. Les tribunaux supérieurs ont par la suite annulé cette décision après avoir obtenu des assurances des États-Unis concernant son traitement.

Il n’était pas présent au tribunal pour le jugement de lundi pour des raisons de santé, selon ses avocats.

Le mois dernier, les États-Unis ont fourni les assurances demandées par le tribunal britannique, affirmant qu’Assange ne ferait pas face à des accusations supplémentaires pouvant conduire à la peine de mort et qu’il serait autorisé à présenter un argument en faveur du Premier amendement dans une salle d’audience américaine. Les États-Unis ont toutefois reconnu que l’applicabilité du premier amendement relevait de la compétence des tribunaux américains.

Les avocats d’Assange ont seulement accepté qu’il ne risque pas la peine capitale, soulignant que l’assurance qu’Assange pourrait « s’appuyer sur » le Premier Amendement était insuffisante. Ses avocats ont également fait valoir que les États-Unis refusaient d’accepter de ne pas contester le droit d’Assange d’utiliser la défense du premier amendement.

« La vraie question est de savoir si une assurance adéquate a été fournie pour éliminer le risque réel identifié par le tribunal », a déclaré l’avocat Edward Fitzgerald. « Il est avancé qu’aucune assurance adéquate n’a été donnée. »

Un avocat représentant les États-Unis, James Lewis, a déclaré qu’Assange aurait « droit à toute la panoplie des droits à une procédure régulière », mais a fait valoir qu’une partie de ce dont il est accusé n’était « tout simplement pas protégé » par le premier amendement.

« Personne, ni les citoyens américains ni les citoyens étrangers, n’a le droit de se prévaloir du premier amendement en ce qui concerne la publication d’informations de défense nationale obtenues illégalement donnant les noms de sources innocentes, au risque de subir un préjudice grave et imminent », a déclaré Lewis.

Le tribunal a jugé qu’Assange pouvait faire appel pour deux motifs liés au premier amendement, mais il a accepté les assurances américaines selon lesquelles Assange ne serait pas condamné à la peine de mort.

Un tribunal britannique déclare l’extradition de Julian Assange en pause jusqu’à ce que les États-Unis ne garantissent aucune peine de mort

Les juges ont déclaré que si Assange se voyait refuser la défense du Premier amendement, son extradition pourrait être incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit également la liberté d’expression et la protection des médias. Les juges ont en outre déclaré qu’Assange pourrait être traité injustement en raison de sa nationalité s’il ne pouvait pas se prévaloir du premier amendement parce qu’il n’était pas citoyen américain.

En mars, lorsque le tribunal britannique a demandé aux États-Unis de fournir des assurances, il a rejeté six des neuf appels d’Assange, y compris des allégations de poursuites politiques et des inquiétudes concernant un procès. complot présumé de la CIA sous l’administration Trump pour kidnapper ou tuer Assange alors qu’il se trouvait à l’ambassade équatorienne à Londres.

En 2013, l’administration Obama a décidé de ne pas inculper Assange pour la publication de câbles classifiés par WikiLeaks en 2010, car elle aurait dû également inculper les journalistes des principaux organes d’information qui avaient publié les mêmes documents.

Le président Obama également commué la peine de 35 ans de Manning pour violations de la loi sur l’espionnage et d’autres délits à sept ans en janvier 2017, et Manning, emprisonné depuis 2010, a été libéré plus tard cette année-là.

Aucun éditeur n’avait été inculpé en vertu de la loi sur l’espionnage avant Assange, et de nombreux groupes de défense de la liberté de la presse ont déclaré que ses poursuites créaient un dangereux précédent destiné à criminaliser le journalisme.

« Cette décision marque une étape importante dans le procès de Julian Assange, ouvrant une nouvelle voie vitale pour empêcher son extradition », a déclaré Rebecca Vincent, directrice des campagnes de Reporters sans frontières. « Les deux motifs d’appel qui ont été accueillis signifient que, pour la première fois en trois ans, les tribunaux britanniques examineront les questions au cœur même de cette affaire, liées à la liberté d’expression et au premier amendement. Nous exhortons le Royaume-Uni d’agir dans l’intérêt du journalisme et de la liberté de la presse et de refuser de permettre davantage de poursuites dangereuses. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.