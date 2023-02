Un tribunal britannique condamne un ancien flic de Londres qui “n’aurait pas dû être policier” pour viol et agression sexuelle

L’ancien policier londonien David Carrick sera condamné mardi pour viol et agression sexuelle.

Carrick a plaidé coupable à 49 chefs d’accusation.

Il a humilié les femmes, les a enfermées nues dans une petite armoire, a uriné dessus et les a fouettées.

Un juge britannique condamnera mardi un ancien policier londonien reconnu coupable de viols en série et d’agressions sexuelles pendant des décennies, alors que la force s’engage à mettre fin à une culture de misogynie et de contrôle laxiste.

David Carrick, un officier de longue date de la police métropolitaine de Londres, a plaidé coupable à 49 chefs d’accusation, dont 24 chefs de viol en 17 ans.

Certaines de ces accusations font référence à de multiples incidents, totalisant au moins 85 infractions au total, dont 48 viols.

Un juge du Southwark Crown Court, dans le centre de Londres, devait condamner Carrick après que le procureur eut déclaré que ses infractions méritaient une peine à perpétuité avec une peine minimale fixe.

Carrick, du Hertfordshire au nord de Londres, devait comparaître en personne devant le tribunal.

LIRE | Un policier en service à Londres admet des viols en série

Il a utilisé son statut de policier pour d’abord rassurer les femmes et entamer des relations, avant de les soumettre à ce que le procureur a appelé “un catalogue d’infractions sexuelles violentes et brutales”.

“Il s’est souvent appuyé sur son charme pour tromper et tromper les victimes en premier lieu et utilisait ensuite son pouvoir et son contrôle, en partie à cause de ce qu’il faisait dans la vie, pour les empêcher de partir ou envisager de le dénoncer”, a déclaré le procureur Tom Little. a déclaré au tribunal lundi.

Les manifestants tiennent des pancartes contre la police devant le tribunal de la Couronne de Southwark à Londres pendant les deux jours de condamnation du violeur en série policier David Carrick. AFP PHOTO : Adrien Dennis, AFP

Carrick a humilié les femmes, notamment en les enfermant nues dans un petit placard, en urinant dessus et en les fouettant.

Dans des déclarations lues par le procureur, ses victimes ont déclaré se sentir “piégées” par lui et “ne plus faire confiance à la police”.

Au cours du procès, il est apparu que la police avait des dossiers de multiples plaintes et allégations concernant le comportement de Carrick envers les femmes, mais il n’a jamais fait face à une audience disciplinaire.

Il n’a été limogé de la police que le mois dernier après avoir plaidé coupable devant le tribunal.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a déclaré lundi qu’il était “clair que la police doit faire mieux”.

Elle a ajouté qu’elle avait demandé aux forces de police de renforcer le contrôle et que “les normes doivent être relevées pour que des cas comme ceux-ci … deviennent une chose du passé”.

Le Met, la plus grande force britannique, s’est excusé de ne pas avoir donné suite aux allégations antérieures portées contre Carrick, qui a servi dans une unité armée protégeant les députés et les diplomates étrangers.

La commissaire adjointe de la force, Barbara Gray, a déclaré avant la condamnation que “nous n’avons pas réussi à identifier un homme dans les rangs … qui a commis les infractions les plus horribles”.

Elle a ajouté:

Il n’aurait pas dû être policier.

La force a admis le mois dernier qu’en moyenne deux à trois officiers faisaient face à des accusations criminelles devant les tribunaux chaque semaine.

Le Met a répondu au cas de Carrick en mettant en place une équipe d’enquête pour cibler le personnel soupçonné de violence domestique ou d’infractions sexuelles.

Il examine tous les officiers et membres du personnel actuels qui ont fait face à de telles allégations qui n’ont pas abouti à des accusations ou à des audiences pour faute.

La colère et la méfiance envers la police ont monté depuis le meurtre de la Londonienne Sarah Everard lors de la pandémie en mars 2021 par un policier en congé, Wayne Couzens, qui l’a violée et étranglée.

Carrick a servi dans la même unité de protection VIP que Couzens, qui a été condamné à passer le reste de sa vie en prison.