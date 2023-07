Un tribunal brésilien interdit à Bolsonaro de se présenter aux élections pendant huit ans

Commentez cette histoire Commentaire

BRASÍLIA – Le plus haut tribunal électoral du Brésil a voté vendredi pour interdire à Jair Bolsonaro de se présenter aux élections pendant huit ans – une période qui couvre la prochaine élection présidentielle – pour avoir fait ce que les membres du panel ont déclaré être des affirmations qu’il savait être fausses sur l’intégrité du pays. systèmes de vote.

En tant que président, le « Trump of the Tropics » a affirmé à plusieurs reprises sans preuves que les systèmes de vote du plus grand pays d’Amérique latine étaient vulnérables à la fraude. Avec le vote de la juge Cármen Lúcia vendredi après-midi, le Tribunal électoral supérieur, composé de sept membres, a atteint une majorité pour condamner le populiste de droite pour abus de pouvoir pour avoir sapé la confiance dans la jeune démocratie du pays.

La décision, si elle survit à un appel prévu devant la Cour suprême, signifie que Bolsonaro, 68 ans, ne pourra pas se présenter à la présidence avant les élections de 2030, quand il aura 75 ans. C’est la première fois en 90 ans d’histoire de la cour que il a appliqué l’interdiction à un ancien président.

Bolsonaro, aides et alliés ont anticipé le résultat.

« C’est injuste pour moi, pour l’amour de Dieu », a-t-il déclaré aux journalistes jeudi. « Montrez-moi quelque chose de concret que j’ai fait contre la démocratie. J’ai joué dans les limites de la Constitution tout le temps.

L’ancien officier de l’armée a remporté la présidence en 2018 sur la promesse de nettoyer la corruption au sein du gouvernement. Au cours de son mandat de quatre ans, il a vidé les protections de la forêt amazonienne et de ses habitants autochtones, attisé les divisions de guerre culturelle du Brésil, présidé l’une des épidémies de coronavirus les plus meurtrières au monde et est maintenant lui-même interrogé pour corruption présumée.

Il a quitté ses fonctions en décembre après avoir perdu sa candidature à la réélection face à Luiz Inácio Lula da Silva par la marge la plus étroite de l’histoire du pays. Il n’a pas concédé la course, mais s’est enfui en Floride avant la fin de son mandat, sautant l’investiture de Lula et la cérémonie de remise de l’écharpe présidentielle, une affirmation clé de la démocratie du pays.

Le verdict de vendredi était le premier de plusieurs enquêtes contre Bolsonaro. Il reste accusé dans de multiples affaires pénales et électorales.

L’avocat de Bolsonaro, Tarcísio Vieira de Carvalho, a déclaré avant la décision qu’il ferait appel devant la Cour suprême.

Les commentaires de Bolsonaro lors d’une réunion avec des diplomates étrangers l’été dernier au palais présidentiel étaient en cause devant le tribunal. Dans une allocution de 45 minutes diffusée à la télévision nationale, le panel a découvert qu’il avait fait de fausses déclarations sur la vulnérabilité du système électoral à la fraude. Ils disent que les commentaires ont créé l’environnement dans lequel des milliers de ses partisans ont pris d’assaut le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême le 8 janvier dans l’espoir d’annuler sa défaite électorale.

La plainte a été déposée par le Parti travailliste démocrate de gauche du Brésil. Le tribunal électoral est dirigé par le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes, que les partisans de Bolsonaro accusent de le persécuter politiquement.

Les avocats de Bolsonaro ont fait valoir que la réunion était un « acte du gouvernement » avec des « suggestions pour le processus électoral ». Bolsonaro n’a pas assisté au procès, mais a commenté en marge.

« Est-il juste de révoquer les droits politiques de quelqu’un qui a rassemblé des ambassadeurs ? a demandé lundi l’ancien président aux journalistes. « Nous ne pouvons pas accepter passivement au Brésil que d’éventuelles critiques ou suggestions pour améliorer le système électoral soient considérées comme une attaque contre la démocratie. »

Mais le tribunal, composé d’une rotation de trois juges de la Cour suprême, de deux autres juges fédéraux et de deux avocats, a conclu que les commentaires de Bolsonaro aux diplomates faisaient partie d’un scénario qui a conduit à l’insurrection du 8 janvier. Dans un avis de 382 pages, le juge président Benedito Gonçalves a écrit que l’ancien président « était pleinement et personnellement responsable » d’avoir attaqué le système électoral et « violé ses devoirs de président » au cours de la réunion.

« Il n’est pas possible de fermer les yeux sur les effets antidémocratiques des discours violents et des mensonges qui mettent en péril la crédibilité du système électoral », a écrit Gonçalves.

Les juges de la Cour suprême sont d’accord.

« Nous n’avons jamais eu de président qui ait attaqué les institutions aussi clairement que Bolsonaro », a déclaré le juge Gilmar Mendes, double président du tribunal électoral, au Washington Post.

« Et il y avait un contexte », a poursuivi Mendes. « Lorsqu’il rencontre des ambassadeurs et des diplomates à son poste et annonce des défauts dans les bulletins de vote électroniques dont il savait qu’ils n’existaient pas, il abuse gravement de son pouvoir de président. »

Selon le journal O Globo, les autorités judiciaires ont averti Bolsonaro au moins 31 fois entre juillet 2021 et août 2022 qu’il pourrait être puni pour avoir attaqué le système électoral.

Le principal procureur du Brésil chargé des affaires électorales, Paulo Gustavo Gonet Branco, a déclaré au début du procès que la rhétorique de l’ancien président « allait bien au-delà de la liberté d’expression ».

« Les allégations de Bolsonaro n’étaient pas seulement imprudentes ; ils étaient connus pour être sans fondement », a-t-il déclaré.

Personne au Brésil n’a montré la capacité de Bolsonaro à dynamiser la droite. Mais ses alliés cherchent déjà son remplaçant. Ils espèrent que faire de l’ancien président une victime d’un système corrompu renforcera leur cause. Un candidat pour lui succéder, disent les partisans, est sa femme, Michelle Bolsonaro.